OFICIAL: Pumas cierra nuevo refuerzo para el Clausura 2026 y llega desde el Club América

Pumas UNAM está enfocado en realizar un mercado de fichajes excelente, pues el Apertura 2025 no dejó el mejor sabor de boca para Efraín Juárez y compañía. Con el objetivo de luchar por el título del Clausura 2026, el conjunto universitario selló la contratación de Antonio Sancho como presidente deportivo y los refuerzos no tardaron en llegar. Tras el anuncio de Jordan Carrillo como cuarta incorporación , los universitarios cerraron a otro futbolista procedente del Club América.

Pumas ficha a Oswaldo Sánchez desde el América

Reportes indican que Pumas acaba de fichar a Oswaldo Sánchez, futbolista de tan solo 18 años que llega como una apuesta a futuro desde el América. El juvenil no pudo despegar en el cuadro azulcrema, pero ahora intentará mostrar todo su talento para tener una oportunidad en el equipo auriazul . Sin embargo, el mediocampista no llegará para reforzar el primer equipo que dirige Efraín Juárez.

Oswaldo Sánchez es nuevo refuerzo de Pumas|Crédito: @oswaldo.sanchez.314582 / FB

Quién es Oswaldo Sánchez, nuevo fichaje de Pumas

Sánchez juega como mediocampista ofensivo y tiene habilidades que escasean en el futbol mexicano. Siendo seleccionado de México Sub-18, el juvenil arribará a Pumas con el objetivo de formar parte del equipo Sub-19. Sin embargo, será evaluado por el cuerpo técnico, pues tendrá la posibilidad de ascender si logra destacar entre los demás juveniles del conjunto universitario.

Sus amigos y colegas lo llaman “Pambo” y su estilo de juego brilla por ser muy rápido, la utilidad de regates para vencer a sus rivales y tener una gran visión de juego junto a una zurda muy precisa. Si bien se destaca como asistidor, su fuerte es anotar goles, siendo un mediocampista con mucha llegada al área rival. En América también supo jugar como extremo izquierdo, mostrando polivalencia en el frente de ataque.

Los cuatro refuerzos que ya cerró Pumas para el Clausura 2026

Si bien es cierto que Sánchez se sumará al conjunto auriazul como su quinta incorporación, este no formará parte del primer equipo, al menos, desde el primer momento de su llegada. Sin embargo, la directiva de Pumas ya logró concretar cuatro fichajes que estarán al mando de Efraín Juárez desde el día uno: César Garza, Juninho Vieira, Tony Leone y Jordan Carrillo. De esta manera, los Felinos buscarán ser protagonistas en la Liga BBVA MX durante el 2026.