Equipo de la Liga BBVA MX se desprende de un delantero buenísimo: pasará a jugar en Argentina

En Atlas tomaron una decisión estratégica antes del inicio del Clausura 2026 y uno de los movimientos más relevantes del mercado involucra a un nombre que despertó grandes expectativas hace unos años: Jordy Caicedo. El club rojinegro acordó una nueva cesión para el delantero ecuatoriano, futbolista de la Liga BBVA MX que pasará al futbol argentino.

La operación, revelada por el periodista César Luis Merlo y confirmada desde Sudamérica, se cerró bajo la modalidad de préstamo por un año con opción de compra. Caicedo no logró consolidarse en su último paso por Europa y el cuerpo técnico considera prioritario que recupere ritmo y confianza antes de regresar.

|Instagram @jordy_caicedo_oficial_

Caicedo debía reincorporarse a Atlas en ese marcado, tras un paso por el Sporting de Gijón, donde su participación fue limitada. Apenas sumó 374 minutos oficiales en 2025, sin goles ni asistencias, un registro muy pobre. Ante ese escenario, la dirigencia rojinegra optó por cortar la cesión en España.

Según los datos de Transfermarkt, el futbolista disputó 10 de partidos de la Segunda División de España (de 20 posibles) y tuvo participación tan sólo en el 7% de los minutos del Sporting de Gijón. Por si fuera poco, no fue titular en ningún encuentro.

La decisión de Atlas sobre el futuro de Caicedo

El destino elegido para el ecuatoriano es el Huracán de Argentina. El equipo de Buenos Aires le ofreció un contexto favorable, con la posibilidad de sumar más minutos y tener un gran protagonismo en una liga que suele potenciar delanteros físicos como Caicedo.

Diario Olé reveló que el acuerdo contempla un préstamo sin cargo y una opción de compra de 1.1 millones de dólares, una cifra que Atlas considera razonable si el futbolista logra revalorizarse en el corto plazo.

Vale destacar que Caicedo firmó una de sus temporadas más destacadas en el CSKA Sofía, donde anotó 15 goles en 24 partidos, rendimiento que lo llevó a ser convocado con regularidad a la selección de Ecuador. Sin embargo, de eso ya pasaron cuatro años y de momento no ha logrado alcanzar de nueva cuenta esas cifras.