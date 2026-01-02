El equipo que ya piensa hacerle una propuesta a Keylor Navas para sacarlo de Pumas UNAM

Desde su llegada a la Liga BBVA MX en julio de 2025, Keylor Navas se convirtió en una de las grandes figuras de Pumas UNAM y fue clave para que el equipo se metiera en el Play-In. Sin embargo, a una semana para el inicio del Clausura 2026 , los rumores sobre una posible salida tomaron fuerza.

Según el portal de Transfermarkt, el portero costarricense con pasado en el Real Madrid tiene contrato vigente con los Auriazules hasta el próximo 30 de junio. Por este motivo y teniendo en cuenta su vigencia pese a su edad (39 años), distintos equipos podrían plantearse realizarse una oferta.

¿Qué equipo quiere sumar a Keylor Navas?

Bolavip reportó que el Saprissa de Costa Rica, club en el que se formó Navas, tendría intenciones de repatriar al experimentado guardameta en este 2026. Esto debido principalmente a que el portero Esteban Alvarado se retiró recientemente de la actividad profesional.

El equipo acabó como subcampeón en el último Apertura de su país (perdió la final ante Liga Deportiva Alajuelense) y los aficionados sueñan con que el actual capitán de Pumas regrese para adjudicarse el trofeo en el Clausura que iniciará el miércoles 14 de enero.

La prensa costarricense aseguró que Navas vería con buenos ojos regresar a su país en el corto tiempo y disputar allí los últimos partidos de su exitosa carrera. Pese a estos rumores, el arquero ya se enfoca en la pretemporada con Pumas.

Los números de Keylor Navas en Pumas UNAM

Navas llegó a Pumas en julio del año pasado para disputar el Apertura 2025 (debutó en la tercera jornada). En dicho torneo, fue titular siempre y jugó todos los minutos entre la Fase Regular y el Play-In. En total, defendió la portería auriazul en 16 encuentros, en los que recibió 22 goles y mantuvo su valla invicta en tres oportunidades.