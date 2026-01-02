LIMPIA: estas son las 6 bajas que el América no podría evitar para el Clausura 2026

Club América ha hecho lo impensable, pues no ha tenido movimientos en su plantilla en cuestión de bajas, pese a los grandes fracasos que cosechó durante 2025. No obstante, casi tienen amarrado a su primer refuerzo de cara al Clausura 2026 proveniente del Atlético de San Luis , pero para ello deben dar salida a un extranjero que no se iría solo, pues hay 5 jugadores más que están en la lista negra.

1. Igor Lichnovsky

El chileno es el principal candidato a salir de las Águilas ante su bajo rendimiento después de regresar de su lesión de rodilla. El defensa central ya tiene un gallo y ese es el Pachuca, aunque todavía nada es oficial .

Igor Lichnovsky es uno de los jugadores que está en la limpia que hará el América|@igorlichnovsky

2. Víctor Dávila

El delantero también apunta para salir, según diversas fuentes, pues no ha podido trascender en la plantilla, ya que antes de él están Rodrigo Aguirre y Henry Martín. El chileno suena para tener una segunda etapa con León.

3. Javairo Dilrosun

El neerlandés ya no entra en planes del equipo dirigido por André Jardine, pues después de que se fue prestado con el LAFC para el Mundial de Clubes 2025, el extremo ya no tuvo cabida y fue relegado a la Sub-21.

Los mexicanos que apuntan a irse del América para el Clausura 2026

4. Néstor Araujo

El defensa central es un caso atípico, pues desde hace un año es uno de los candidatos para salir del club y siempre se termina quedando, pese a que no tiene cabida en el equipo, pues no disputa ningún minuto, aunque sí entrena al parejo de sus compañeros.

5. Santiago Naveda

El mediocampista es canterano del conjunto de Coapa y, ante la poca participación en el Apertura 2025, la directiva analiza cederlo a préstamo, a fin de que se curta y pueda regresar en un futuro.

6. Patricio Salas

El delantero también es canterano del conjunto azulcrema y actualmente juega para la categoría Sub-21. Al igual que Patricio, se busca que salga del club y se forje en otro club que le dé la oportunidad de tener minutos en Primera División.