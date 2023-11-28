Los equipos eliminados de la UEFA Champions League 2023-2024

Luego de tres semanas sin actividad en la UEFA Champions League, regresó el torneo con lo mejor del continente europeo: este martes 28 y miércoles 29 de noviembre se disputó la jornada 5 y se conocieron algunos de los primeros equipos eliminados en el certamen.

Será el próximo martes 13 de febrero cuando empiece la fase de eliminación directa, a ida y vuelta, en la presente temporada de la UEFA Champions League; sin embargo, antes se disputará la sexta y última fecha para conocer a los invitados a la ronda de octavos de final.

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Los equipos eliminados en la UEFA Champions League 2023-2024

Sevilla (Grupo B)

Union Berlin (Grupo C)

Red Bull Salzburgo (Grupo D)

Benfica (Grupo D)

Feyenoord (Grupo E)

Celtic (Grupo E)

Young Boys (Grupo G)

Estrella Roja de Belgrado (Grupo G)

Royal Antwerp (Grupo H)

¿Cuándo se jugará la sexta y última jornada de la UEFA Champions League 2023-2024?

Será el próximo martes 12 y miércoles 13 de diciembre cuando se dispute la sexta y última jornada de la fase de grupos en la temporada 2023-2024 de la UEFA Champions League, donde quedarán definidos los últimos lugares para la ronda de octavos de final, los equipos que seguirán su camino en la UEFA Europa League y, por último, los eliminados luego de la primera ronda en el certamen que reúne a los mejores equipos en el futbol europeo.





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