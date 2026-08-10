Así va la tabla general de la Leagues Cup 2026, tras disputarse la segunda Jornada
Solo cuatro equipos de la Liga BBVA MX han ganado sus dos partidos de la Leagues Cup 2026
Este domingo 9 de agosto concluyo la Jornada 2 de la primera fase de la Leagues Cup 2026 con victoria del Club América sobre el Portland Timbers que les permitió a las Águilas tomar la cima de la tabla de la Liga BBVA MX y ponerse a un pase de avanzar a la siguiente ronda.
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Así va la tabla de Leagues Cup 2026
Por parte de la Liga BBVA MX, solo América, Bravos de Juárez, Cruz Azul y León han ganado sus dos primeros partidos de la Leagues Cup 2026, mientras que los Tigres empataron sus duelos, pero sumaron puntos extras gracias a la tanda de penales.
Por su parte, la MLS luce más apretada con Austin FC, Charlotte, Chicago Fire, Cincinnati, Columbus Crew y FC Dallas ganando sus primeros dos duelos, mientras que LAFC tiene cinto puntos.
Además, han nueve equipos mexicanos ya eliminados tras perder sus duelos, mientras que por los estadounidenses solo el Vancover Whitecaps se ha ido a casa con par de derrotas, mientras que Minnesota United suma únicamente un punto.
Cabe recordar que solo los cuatro primeros equipos de cada liga avanzan a la siguiente ronda, luego de tres partidos, por lo que la siguiente fecha será la que defina los lugares de los Cuartos de Final.
Tabla general Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2026
- América - 6 puntos
- Bravos de Juárez - 6 puntos
- Cruz Azul - 6 puntos
- León - 6 puntos
- Tigres - 4 puntos
- Toluca - 3 puntos
- Rayados - 3 puntos
- Atlante - 3 puntos
- Chivas - 1 punto
- Pachuca - 0 puntos
- Tijuana - 0 puntos
- Santos Laguna - 0 puntos
- Atlas - 0 puntos
- Necaxa - 0 puntos
- Atlético de San Luis - 0 puntos
- Pumas - 0 puntos
- Querétaro - 0 puntos
- Puebla - 0 puntos
Tabla general MLS en la Leagues Cup 2026
- Austin FC - 6 puntos
- Charlotte - 6 puntos
- Chicago Fire - 6 puntos
- Cincinnati - 6 puntos
- Columbus Crew - 6 puntos
- FC Dallas - 6 puntos
- LAFC - 5 puntos
- Real Salt Lake - 4 puntos
- Nashville - 3 puntos
- Portland Timber - 3 puntos
- Inter Miami - 3 puntos
- Philadelphia Union - 3 puntos
- New York City - 3 puntos
- Seattle Sounders - 3 puntos
- Orlando City - 3 puntos
- San Diego FC - 3 puntos
- Minnesota United - 1 punto
- Vancouver Whitecaps - 0 puntos
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