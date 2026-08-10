Así va la tabla general de la Leagues Cup 2026, tras disputarse la segunda Jornada

Este domingo 9 de agosto concluyo la Jornada 2 de la primera fase de la Leagues Cup 2026 con victoria del Club América sobre el Portland Timbers que les permitió a las Águilas tomar la cima de la tabla de la Liga BBVA MX y ponerse a un pase de avanzar a la siguiente ronda.

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Así va la tabla de Leagues Cup 2026

Por parte de la Liga BBVA MX, solo América, Bravos de Juárez, Cruz Azul y León han ganado sus dos primeros partidos de la Leagues Cup 2026, mientras que los Tigres empataron sus duelos, pero sumaron puntos extras gracias a la tanda de penales.

Por su parte, la MLS luce más apretada con Austin FC, Charlotte, Chicago Fire, Cincinnati, Columbus Crew y FC Dallas ganando sus primeros dos duelos, mientras que LAFC tiene cinto puntos.

Además, han nueve equipos mexicanos ya eliminados tras perder sus duelos, mientras que por los estadounidenses solo el Vancover Whitecaps se ha ido a casa con par de derrotas, mientras que Minnesota United suma únicamente un punto.

Cabe recordar que solo los cuatro primeros equipos de cada liga avanzan a la siguiente ronda, luego de tres partidos, por lo que la siguiente fecha será la que defina los lugares de los Cuartos de Final.

Tabla general Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2026

América - 6 puntos Bravos de Juárez - 6 puntos Cruz Azul - 6 puntos León - 6 puntos Tigres - 4 puntos Toluca - 3 puntos Rayados - 3 puntos Atlante - 3 puntos Chivas - 1 punto Pachuca - 0 puntos Tijuana - 0 puntos Santos Laguna - 0 puntos Atlas - 0 puntos Necaxa - 0 puntos Atlético de San Luis - 0 puntos Pumas - 0 puntos Querétaro - 0 puntos Puebla - 0 puntos

Tabla general MLS en la Leagues Cup 2026

Austin FC - 6 puntos Charlotte - 6 puntos Chicago Fire - 6 puntos Cincinnati - 6 puntos Columbus Crew - 6 puntos FC Dallas - 6 puntos LAFC - 5 puntos Real Salt Lake - 4 puntos Nashville - 3 puntos Portland Timber - 3 puntos Inter Miami - 3 puntos Philadelphia Union - 3 puntos New York City - 3 puntos Seattle Sounders - 3 puntos Orlando City - 3 puntos San Diego FC - 3 puntos Minnesota United - 1 punto Vancouver Whitecaps - 0 puntos

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