Los equipos de la Liga BBVA MX que podrían CALIFICAR a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 HOY jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto del 2026, se disputa la última fecha de la primera fase de la Leagues Cup 2026 y hay tres equipos de la Liga BBVA MX que todavía tienen chances de poder clasificar a los Cuartos de Final pero solo quedan dos lugares disponibles.

Los equipos de la Liga BBVA MX que pueden clasificar a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Los tres equipos que tienen la posibilidad de clasificar a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 son América, Cruz Azul y Rayados de Monterrey.

En el caso del América y Cruz Azul son dos clubes que hoy tienen actividad en la Leagues Cup 2026 y que una derrota los podría dejar fuera. Por su parte, Rayados de Monterrey espera que alguno de los dos equipos pierda su partido por una diferencia de goles importante para poder ellos clasificar a la siguiente fase.

Q2 Stadium será escenario de un duelo con mucho en juego: un lugar a los Cuartos de Final de #LeaguesCup2026 🏆



🦅 @ClubAmerica vs. @AustinFC 💚🖤

🕣 8:30 p.m. ET



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Lo que necesita América para clasificar a Cuartos de Final de la Leagues Cup

América se enfrenta a Austin FC, dos equipos que tienen la posibilidad de clasificar a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. El equipo de Coapa llega ubicado en el tercer lugar de la tabla con seis puntos conseguidos y necesita de ganar o empatar ante el Austin FC para poder clasificar.

En caso de perder, el equipo todavía podría clasificar si no pierde por una diferencia de 4 o más goles pues el único equipo que lo puede dejar fuera es Rayados de Monterrey que tiene seis puntos pero una diferencia de goles de +1.

En el caso de Cruz Azul, necesita poder ganar o empatar para poder clasificar a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. No lo tendrán fácil pues se enfrentan a Chicago Fire que también tiene la posibilidad de avanzar y requiere de llevarse la victoria o el empate para avanzar de fase.

Dos invictos se verán la cara esta noche: @ChicagoFire 🆚 @CruzAzul 🔥



Who's making it into the quarterfinals of #LeaguesCup2026? 👀



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En caso de que Cruz Azul pierda, quedaría fuera del torneo por la posición de la tabla.

Por último, Rayados de Monterrey es el equipo que espera poder clasificar y la forma más probable de conseguirlo sería si Cruz Azul pierde su partido. Otra opción es esperar la derrota por goleada del América de 4 o más goles de diferencia en el marcador.

