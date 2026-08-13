América y Cruz Azul definirán a los clasificados de la MLS en la Leagues Cup

La tabla de la MLS en la Leagues Cup está lejos de definirse. A diferencia de la Liga BBVA MX, los equipos estadounidenses consiguieron una mayor cantidad de resultados positivos, situación que generó un panorama atractivo en esta Jornada 3 de cara a la clasificación a los Cuartos de Final. Sin embargo, tanto Club América como Cruz Azul tendrán en sus manos el destino de cómo quedará conformado el Top 4 de la MLS.

Este jueves 13 de agosto, el conjunto azulcrema visitará a Austin FC en el Q2 Stadium, mientras que La Máquina hará lo propio ante Chicago Fire en el Soldier Field. Ambos equipos estadounidenses cuentan con 6 unidades, por lo que cualquier resultado podría modificar la tabla final de la MLS pensando en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Cómo marcha la tabla de la MLS en la Leagues Cup

Columbus Crew lidera la clasificación con ocho puntos y una diferencia de goles de +3. Real Salt Lake aparece en el segundo puesto con siete unidades y +7, por lo que ambos tienen garantizada su presencia en la siguiente ronda.

Columbus Crew festeja su gol ante el Atlas en la Leagues Cup 2026.|Barbara Perenic/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

LAFC ocupa momentáneamente el tercer lugar con siete puntos y una diferencia de +1. Sin embargo, el conjunto angelino ya disputó sus tres encuentros y todavía puede ser superado por Austin y Chicago.

Así marcha la parte alta de la clasificación:



Columbus Crew: 8 puntos y +3 de diferencia. Real Salt Lake: 7 puntos y +7. LAFC: 7 puntos y +1. Austin FC: 6 puntos y +5. Chicago Fire: 6 puntos y +4. Charlotte FC: 6 puntos y +4.

El formato establece que únicamente los cuatro mejores equipos de cada liga avanzarán a los Cuartos de Final.

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América puede dejar a Austin fuera de los Cuartos de Final

América enfrentará a Austin FC este jueves 13 de agosto en el Q2 Stadium. El conjunto estadounidense asegurará su clasificación si consigue dos o tres puntos, es decir, si gana en tiempo regular o se impone en la tanda de penales.

Incluso una derrota desde los once pasos le permitiría llegar a siete unidades y mantener una importante diferencia de +5. En ese escenario, Austin superaría a LAFC en los criterios de desempate y estaría dentro de los cuatro mejores.

La situación cambiaría si América gana durante los 90 minutos. Austin permanecería con seis puntos y tendría que esperar una derrota de Chicago frente a Cruz Azul. Además, entraría en juego su diferencia de goles frente a Charlotte y otros equipos que todavía pueden alcanzar las seis unidades.

Cruz Azul tiene en sus manos el futuro de Chicago Fire

Chicago Fire también suma seis puntos, pero ocupa el quinto lugar debido a que tiene una diferencia de goles de +4. El equipo estadounidense clasificará si su partido contra Cruz Azul llega a la tanda de penales.

Un triunfo en tiempo regular le permitiría alcanzar nueve puntos y pelear por el primer lugar de la tabla. Si gana desde los once pasos, llegaría a ocho unidades y también tendría garantizado su boleto.

Chicago incluso avanzaría si pierde la tanda, pues sumaría un punto y alcanzaría las siete unidades. Su diferencia de +4 le permitiría superar a LAFC, que registra +1.

La única combinación que elimina directamente al Fire es una derrota frente a Cruz Azul durante los 90 minutos. En ese caso, permanecería con seis puntos y su diferencia de goles quedaría por debajo de la que tiene Charlotte.