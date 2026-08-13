Cruz Azul tiene la ventaja: solo debe evitar esto ante Chicago Fire para clasificar a cuartos de final
El equipo dirigido por Joel Huiqui llega con la clasificación encaminada al último juego de la Fase Uno de la Leagues Cup
Cruz Azul buscará sellar la clasificación a los Cuartos de Final de la Leagues Cup este jueves 13 de agosto. El conjunto dirigido por Joel Huiqui deberá visitar a Chicago Fire en el SeatGeek Stadium para cerrar la Jornada 3 de la Fase Uno del torneo binacional. Para la suerte de los cementeros, el equipo llegará con una ventaja pensando en avanzar a la siguiente ronda gracias a Tigres y FC Juárez.
En estos momentos, La Máquina cuenta con 6 unidades en la tabla de la Liga BBVA MX luego de haber derrotado a Philadelphia Union y New York City FC en sus dos primeros partidos. En este contexto, Cruz Azul llegará con la ventaja de saber que un empate será suficiente para instalarse en los Cuartos de Final y aspirar al título.
Qué necesita Cruz Azul para avanzar a Cuartos de Final de la Leagues Cup
Gracias a los últimos resultados de Tigres y Juárez, el panorama de Cruz Azul en la Leagues Cup está más claro que nunca. Los cementeros necesitarán, como mínimo, empatar ante Chicago Fire en la última jornada. Incluso si llegan a perder vía penales, los dirigidos por Huiqui sumarán una unidad que asegurará su presencia en la siguiente ronda.
Sin embargo, el desafío no será sencillo. El cuadro de la MLS también llega invicto y con dos victorias durante los 90 minutos en sus primeros encuentros de la Fase Uno. Chicago viene de vencer por 2-0 a Necaxa en el debut y sumó otro triunfo importante por 3-1 ante Santos Laguna en el último cotejo. Además cuentan con una estrella en su equipo: Robert Lewandowski.
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Qué sucederá si Cruz Azul cae ante Chicago Fire en los 90 minutos
Si Cruz Azul pierde durante los 90 minutos, permanecerá con seis puntos y deberá recurrir a los criterios de desempate para conocer su futuro. Una caída por un gol todavía le permitiría terminar por encima de FC Juárez y Tigres, que cerraron su participación con seis unidades y diferencia de goles de cero.
El panorama se complicaría si Chicago Fire gana por dos o más tantos. La Máquina podría caer hasta el quinto puesto, siendo superado por Rayados de Monterrey, y quedar eliminado, pues entrarían en juego la diferencia de goles y las anotaciones convertidas. Por ello, sumar al menos un punto es el único resultado que asegura su clasificación sin depender de ninguna combinación.