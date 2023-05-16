Los seis equipos mexicanos clasificados a la Concachampions de 2024

Listos los seis equipos mexicanos que estarán en la edición de 2024 de la Concachampions. A pesar de que todavía no hay campeón y subcampeón del Clausura 2023, las escudras de la Liga BBVA MX que estarán el próximo año en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Resumen Chivas 1-0 Atlas | Liga BBVA MX | Cuartos de Final VUELTA Clausura 2023

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León busca el título de la Concachampions contra el LAFC

Primero, debe terminar el certamen de este año, donde el León buscará la gloria del continente contra el LAFC, de Carlos Vela; además, buscarán volver a dar un golpe de autoridad sobre la MLS, pues el año pasado los Pumas perdieron la hegemonia del futbol mexicano sobre el de Estados Unidos, al caer ante el Seattle Sounders, cosa que no pasada desde el 2005, donde también los universitarios cayeron, pero ahí fue ante el Saprissa, de Costa Rica.

Los encuentros están programados: primero, la ida para el 31 de mayo, en el Estadio Nou Camp, casa de los esmeraldas; mientras que la vuelta será el 4 de junio, en el Banc of California Stadium, hogar de los de las Barras y las Estrellas.

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Los seis equipos mexicanos que estarán en la Concachampions 2024

Si bien no ha terminado la temporada de este 2023, la Liga BBVA MX ya conoce a los seis representantes que tendrá en la siguiente edición. Los primeros en conseguir su boleto fueron Pachuca, actual campeón del futbol azteca, y Toluca, quien fuera subcampeón en el Apertura 2022, cuando cayó frente a los Tuzos.

Los otros cuatro son los equipos que están en las semifinales del Clausura 2023. Si bien los boletos son para los que accedan a la gran final, los otros dos puestos se obtienen por estar mejor posicionados en la Tabla General del año futbolista, mismos que ocupan las seis escudras ante mencionadas.

1) Rayados 75 puntos

2) América 72 puntos

3) Pachuca 63 pts

4) Toluca 50 pts

5) Chivas 56 pts

6) Tigres 55 pts