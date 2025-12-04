Dirigió a Cruz Azul, fracasó en el exterior y hoy elegiría Argentina en lugar de regresar a México

Cruz Azul ha vuelto a estar entre los mejores cuatro equipos de la Liga BBVA MX, en este caso, de la mano de Nicolás Larcamón como entrenador. Como si fuese poco, aún tiene posibilidades de avanzar a la final del Apertura 2025 tras el empate 1-1 frente a Tigres . Sin embargo, los aficionados de La Máquina aún no olvidan a Martín Anselmi, director técnico argentino que llegó al club en enero de 2024.

Martín Anselmi está cerca de regresar a los banquillos

Si bien es cierto que muchos fanáticos esperan por un regreso de Anselmi a Cruz Azul y también sonó para llegar al banquillo de Pumas UNAM , el entrenador argentino tendría negociaciones avanzadas para ser el director técnico de Newell’s Old Boys de Argentina, equipo que es conocido por haber tenido a Lionel Messi en sus fuerzas básicas.

De acuerdo a la información que compartió el periodista Gonzalo Calvigioni, Newell’s contactó a Martín Anselmi para que se transforme en el entrenador del primer equipo de cara al comienzo del 2026. Incluso, el propio corresponsal aseguró que el timonel argentino tiene interés de llegar al conjunto de Rosario y las charlas que existieron entre el club y DT fueron positivas.

🤯🇦🇷 NEWELL’S OLD BOYS CONTACTÓ A MARTÍN ANSELMI PARA QUE SEA SU DT EN 2026.



⚠️ El entrenador DESEA DIRIGIR A LA LEPRA y las charlas fueron POSITIVAS.



Su última experiencia fue en PORTO. ⏳



[@Calvi31] pic.twitter.com/0Ytd0eyIZa — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 2, 2025

Martín Anselmi se encuentra sin equipo desde su salida de Porto

En Cruz Azul las opiniones sobre Anselmi son divididas, pues el entrenador argentino dejó su cargo en los banquillos de La Noria para tener su primera experiencia en el futbol europeo. En enero de 2025, Porto lo fichó con un contrato hasta junio de 2027, pero el equipo no levantó cabeza y fracasó en el Mundial de Clubes 2025, torneo donde el conjunto portugués no logró avanzar a octavos de final.

Por este motivo, el club decidió interrumpir su contrato el 30 de junio, una vez finalizado el torneo. Desde ese entonces, Anselmi fue vinculado a varios equipos de México, Europa y Argentina, sin embargo, su futuro podría estar ligado a Newell’s, equipo con el que sueña dirigir en algún momento de su carrera como director técnico.

El paso de Martín Anselmi por Cruz Azul

Anselmi fichó por La Máquina en enero de 2024 y, en su primer torneo, alcanzó la final del Clausura 2024. Ya en el segundo semestre, Cruz Azul fue eliminado en semifinales del Apertura a manos del América y, a pesar de no haber ganado ningún título, había muchas expectativas de cara al 2025. No obstante, el argentino decidió terminar su contrato con los azules de forma anticipada, generando decenas de emociones entre los fanáticos.