¿Era para expulsión? La patada de Olise por la que muchos pidieron roja en Francia contra España

Con transmisión de TV Azteca, Francia y España disputaba los primeros minutos de la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando se dio la primera gran polémica del partido. Pues Michael Olise cometió una dura infracción contra Rodri Hernández, pero no vio la tarjeta roja aunque muchos lo pidieron.

Iban cerca de 15 minutos cuando el delantero del Bayern Múnich se arrojó al suelo en forma de barrida para intentar recuperar el balón. Sin embargo, el futbolista del Manchester City lo llevaba controlado y recibió la embestida de los tachones del francés en su tobillo. A pesar de eso, Olise ni siquiera vio la tarjeta amarilla.

España comenzó ganando a pesar de la no expulsión

A pesar de la polémica, luego Digne cometió una infracción contra Lamine Yamal en el área y el árbitro sancionó penal. De esa manera España abrió el marcador gracias al gol de Mikel Oyarzabal desde los 11 metros.

Los resultados de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia fue líder del Grupo I tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos. Después eliminó a Suecia en los 16avos de Final, dejó en el camino a Paraguay en octavos y venció a Marruecos para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Francia 3-1 Senegal — Jornada 1

Francia 3-0 Irak — Jornada 2

Noruega 1-4 Francia — Jornada 3

Francia 3-0 Suecia — 16avos de Final

Paraguay 0-1 Francia — Octavos de Final

Francia 2-0 Marruecos — Cuartos de Final

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Los resultados de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España terminó la fase de grupos con siete puntos después de un empate y dos victorias. En la fase eliminatoria derrotó a Austria, eliminó a Portugal y luego superó a Bélgica para avanzar a las semifinales.

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

España 4-0 Arabia Saudita — Jornada 2

Uruguay 0-1 España — Jornada 3

España 3-0 Austria — 16avos de Final

Portugal 0-1 España — Octavos de Final

España 2-1 Bélgica — Cuartos de Final

El francés puede convertirse en el máximo asistidor.|Reuters

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