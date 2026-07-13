OFICIAL: Cruz Azul ficha a ex integrante de la Selección Mexicana como refuerzo para el Apertura 2026

“La Máquina” trata de armar una plantilla competitiva para el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y su nuevo refuerzo es una futbolista con pasado en las categorías inferiores de la Selección Mexicana. Cruz Azul reforzó su defensa con la llegada de Tanna Sánchez, proveniente de Rayadas de Monterrey. Su llegada servirá para llenar el hueco que dejó Leigh Anne Robe, quien pasó a Pumas de la UNAM después de no renovar su contrato con las cementeras.

La defensora central llegó a La Noria a préstamo por un año con la finalidad de disputar tanto el Apertura 2026 como el Clausura 2027. La llegada de Sánchez se suma a la de la estadounidense Heidi Ruth, a la de Joselyn Solís y a la de Brenda Cerén.

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Durante su periplo con Rayadas en la Liga BBVA MX Femenil Tanna Sánchez disputó 67 partidos. Además, la poblana vio acción en el Campeón de Campeonas, la Summer Cup y en la Copa de Campeonas de CONCACAF W. Pese a desempeñarse como defensora central, logró marcar cuatro goles con el combinado regiomontano.

Tanna Sánchez y su paso por la Selección Mexicana antes de llegar a Cruz Azul

Tanna Sánchez es una futbolista joven con un amplio recorrido en el futbol tanto nacional como internacional. La nacida en Puebla, Puebla hace 24 años estudió en la Universidad de Alabama y jugó 55 partidos con las Crimson Tide antes de convertirse en profesional en 2024 con las Rayadas.

Sin embargo, desde joven representó a México en categorías inferiores. Sánchez ha jugado para los representativos Sub-17, Sub-20 y Sub 23 de la Selección Mexicana. Además, en el Mundial Sub-17 de 2018 fue clave para conseguir el segundo puesto tras caer ante España en la Final.

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