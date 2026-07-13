Club América disputará un partido por un título OFICIAL antes del Apertura 2026

El Club América busca refuerzos para el Apertura 2026, pero antes tendrá una cita para pelear por un título oficial. Mientras hay calendario del nuevo torneo, el conjunto azulcrema afrontará un compromiso que pondrá en juego un nuevo trofeo.

Mientras se conoce el calendario del equipo varonil, el Club América Femenil busca un nuevo título. Ahora buscará ampliar esa cosecha con otra final oficial, programada apenas unos días antes del arranque del Apertura 2026, previsto para el viernes 31 de julio.

Club América disputará un partido por un título oficial

Las Águilas cerraron un semestre exitoso al conquistar el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup. Gracias al primero de esos, las de Ángel Villacampa jugarán el Campeón de Campeonas, certamen que enfrenta a los dos campeones de la temporada en la Liga MX Femenil.

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América tendrá enfrente a Tigres Femenil, uno de sus principales rivales. El encuentro se disputará el domingo 26 de julio en el Toyota Field de San Antonio, Texas. El partido comenzará a las 19:30 horas del centro de México.

|Instagram: América Femenil / Tigres Femenil

Para el equipo dirigido por Ángel Villacampa será la oportunidad de sumar un nuevo campeonato antes del inicio del siguiente torneo de Liga MX Femenil. La plantilla ya realizó su pretemporada y llegará con la preparación necesaria para disputar este compromiso.

Club América Femenil buscará otro trofeo

El duelo representa la posibilidad de conquistar un tercer título en un mismo periodo reciente. Después de ganar el Clausura 2026 y la Concacaf W Champions Cup, el conjunto azulcrema intentará cerrar esa etapa con otra consagración oficial frente a Tigres Femenil, en un partido que abrirá la temporada competitiva para ambas instituciones.

Irene Guerrero celebrates her goal 1-2 of America during the 8th round match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Unidad Deportiva Centenario Stadium, on February 09, 2026 in Cuernavaca, Morelos, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Club América Femenil: fecha, horario y boletos del partido

La organización ya puso a la venta las entradas para el Campeón de Campeonas mediante Ticketmaster. Los boletos tienen precios que van desde 394 hasta 1,168 pesos mexicanos.

El duelo será el domingo 26 de julio a las 7.30 p. m. (tiempo del Centro de México) en el Toyota Field de San Antonio, Texas. América y Tigres protagonizarán uno de los encuentros más importantes del calendario previo al Apertura 2026, con un título oficial en juego antes del comienzo de la nueva campaña.