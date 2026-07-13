OFICIAL: Comisión Disciplinaria SUSPENDE a DOS jugadores de Pumas para la jornada 1 del Apertura 2026

La Comisión Disciplinaria de la Federacion Mexicana de Futbol ha hecho oficial el reporte de inhabilitaciones tras el cierre del torneo anterior, confirmando un duro golpe para el Club Universidad Nacional de cara al arranque del Torneo Apertura 2026. Tras los tensos acontecimientos registrados en la final del pasado Clausura 2026, donde los Pumas se midieron ante Cruz Azul, el organismo rector del futbol mexicano ha determinado las sanciones correspondientes para dos de sus jugadores, quienes se perderán el debut del equipo en el nuevo certamen.

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La resolución, basada en los reportes arbitrales derivados de la final de vuelta, señala específicamente a los elementos que fueron expulsados por incurrir en conductas sancionables bajo el reglamento disciplinario de la liga:



Carlos Uriel Antuna Romero: El delantero ha sido sancionado con un partido de suspensión al haber recibido la tarjeta roja directa por la causal 4, tipificada como "juego brusco y grave".

El delantero ha sido sancionado con al haber recibido la tarjeta roja directa por la causal 4, tipificada como "juego brusco y grave". Ángel Jesús Rico Reyes: La sanción para el mediocampista resulta más severa, ya que deberá cumplir con dos partidos de suspensión, igualmente tras ser sancionado por la causal 4, "juego brusco y grave".

|@urielantuna90 / @angel.rico.r

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Impacto táctico en el inicio del torneo

Estos incidentes ocurrieron durante los minutos finales de la gran final en el Estadio Olímpico Universitario, una noche fatídica para los auriazules donde, además de ver cómo el título se escapaba en manos de Cruz Azul tras caer por marcador de 2-1, el equipo se quedó con nueve hombres sobre el terreno de juego. Esta doble baja representa un desafío táctico inmediato para el cuerpo técnico universitario, que deberá ajustar su esquema inicial para la Jornada 1 del Apertura 2026.

Mientras la plantilla de Pumas se prepara para buscar revancha en el nuevo torneo, estas ausencias obligarán al equipo a demostrar la profundidad de su banca ante un calendario que exige resultados desde la primera fecha. Por su parte, la afición universitaria espera que las rotaciones permitan cubrir las ausencias de Antuna y Rico, figuras que, pese a su indisciplina al final del torneo anterior, siguen siendo piezas clave en la estructura de ataque y generación de juego del club. La directiva y el cuerpo técnico ya trabajan para reconfigurar el once titular y evitar que este arranque accidentado condicione el camino hacia la liguilla.

Pumas juega su primera jornada del Apertura 2026 el próximo sábado ante los Tuzos del Pachuca en punto de las 17:00 horas.

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