Era figura en Europa, llegó a México como esperanza y acabó desapareciendo: ¿qué fue de Jérémy Ménez en el Club América?

El Club América es una de las instituciones de la Liga BBVA MX que ha logrado conseguir fichajes europeos para potenciar el equipo. Uno de los casos emblemáticos fue el de Jérémy Ménez.

El jugador francés llegó a México en 2018 como esperanza de las Águilas, pero el resultado no fue el esperado. ¿Qué sucedió con este futbolista que se retiró en 2024?

El breve paso de Jérémy Ménez por el Club América

En 2018, el plantel azulcrema apostó por Jerémy Ménez. El mediocampista ya había jugado en los cuerpos deportivos del PSG y Milan. Si bien el panorama pintaba para ser un volante o delantero explosivo, lo cierto es que el sueño se diluyó.

El nacido en la región francesa de Longjumeau jugó 23 partidos, anotó 5 goles y formó parte de 5 asistencias. Pero las lesiones y su indisciplina marcaron su corta estancia con las Águilas. Por este motivo, abandonó el club en 2019.

Principales logros de la carrera del futbolista Jérémy Ménez

La carrera del futbolista estuvo marcada por su velocidad en el ataque. Pero fue una de las figuras del fútbol mundial que tuvo una trayectoria irregular entre destellos y etapas de inestabilidad. Debutó en la Ligue 1 con apenas 16 años en el FC Sochaux-Montbéliard.

Jugó en AS Mónaco y fue convocado a las selecciones juveniles de Francia. Posteriormente, fue seguido por clubes de Italia y España. En 2008, fichó por la AS Roma. El punto más alto de su carrera llegó en 2011 cuando jugó para el Paris Saint-Germain. Conquistó la Supercopa de Francia y otros títulos nacionales.

Pero entre 2014 y 2016 brilló en AC Milan. Allí se convirtió en el máximo goleador del equipo con 16 goles en Serie A. Entre 2016 y 2023, el exfutbolista del América jugó en Paris FC, Reggina (Italia) y CSC (Francia). En este último plantel cerró su carrera profesional.