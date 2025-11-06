Saint-Maximin enamoró a miles de mexicanos al hacer esto con una abuelita que es aficionada del América

La llegada de Allan Saint-Maximin al América ha generado un gran revuelo entre los aficionados del club azulcrema. Además de haber respondido de grandiosa manera dentro del terreno de juego, el francés también es destacado por sus actos de humildad, como el que tuvo recientemente con un chofer de la institución americanista . Sin embargo, el delantero volvió a ser furor en redes por la simpatía que mostró con una abuelita.

La abuela fan del América que es furor en redes sociales

En la red social de TikTok, la usuaria Ana Fernández compartió un video donde su abuela reacciona al gol de Saint-Maximin en el partido que terminó en victoria del América contra el Club León en la Jornada 16 del Apertura 2025. La señora fue cuestionada sobre su opinión a cerca del futbolista y sus respuestas rápidamente se hicieron virales al mostrar su admiración por el francés.

Club América Saint-Maxmin en el América

“Oye abuela, ¿qué opinas de Allan Saint-Maximin, el que metió el gol?”, preguntó Ana, a lo que su abuela contestó: “Es un triunfador… además de que está muy guapo, es un triunfador. ¡Felicidades, amigo!”. Ante este cierre, la usuaria de TikTok preguntó: “¿Es tu amigo?”, y la señora retrucó: “Pues yo digo que sí”.

Saint-Maximin y el gesto de humildad que aplauden en las redes sociales

El video de la abuela americanista llegó a las manos de Saint-Maximin, quien lejos de hacer oídos sordos, decidió responder en la sección de comentarios, haciendo realidad el sueño de la señora: “Claro que sí es mi amiga”, publicó el francés en el video de Ana, generando un gran revuelo entre los aficionados.

TikTok Comentario de Saint-Maximin sobre la abuela del América

El comentario de ‘Maxi’, acompañado de un emoji de una cara con corazones, superó los 13,500 ‘me gusta’, siendo uno de los momentos más destacados de la jornada dentro de las redes sociales. La propia Ana le contestó al jugador con un: “Te amamos Maxi”, junto a un emoji de las manos formando un corazón.

Según las publicaciones de su nieta, la abuelita es una gran aficionada del Club América, aunque también ha mostrado ser fanática del futbol en general. Sin lugar a dudas, un personaje que se ha ganado el cariño de los internautas en redes sociales y que incluso conmovió al propio Saint-Maximin.