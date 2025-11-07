Es el más caro de su equipo y hace tiempo dejó Cruz Azul, pero ahora le daría una fortuna a La Máquina.

Entre lo que se juegan los equipos en esta fecha 17 del Apertura 2025 , Cruz Azul pelea por el liderato ante Club América y Toluca. Sin embargo, en las últimas horas recibió una noticia algo inesperada y que deja muy buenas sensaciones en la directiva: Díber Cambindo podría ser traspasado a otro equipo y La Máquina sería beneficiario de una fortuna.

De acuerdo a lo informado por el periodista Gerardo González, Cruz Azul es el equipo que más porcentaje de derechos económicos tiene (60%) sobre Díber Cambindo. Aunque en la actualidad juega y brilla en el Necaxa (siendo el más caro de su equipo), La Máquina recibiría una verdadera fortuna en caso de que efectivamente el colombiano sea vendido. Mientras tanto, los cementeros tendrían un refuerzo top.

Siempre según la versión antes mencionada, el delantero centro de 29 años tiene su ficha dividida en 60% de los derechos económicos para Cruz Azul, 20% por Necaxa y 20% de DIM (equipo de Colombia).

¿Cuánto dinero podría ganar Cruz Azul por la venta de Díber Cambindo?

Si efectivamente tiene el 60 % de los derechos económicos, Cruz Azul podría ganar cerca de 3,9 millones de dólares por la venta de Díber Cambindo. Esto equivale a más de 72 millones de pesos mexicanos. Lo anterior, siempre y cuando Necaxa decida venderlo en no menos de 6.5 millones de dólares.

En caso de que sea vendido por esa cifra (su valor de mercado actual), Necaxa estaría ganando cerca de 1.3 MDD, lo que equivale a poco más de 24 millones de pesos mexicanos, nada mal para su delantero.

Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz Diber Cambindo, de pasado en Cruz Azul, le dejaría una fortuna.

Los números de Díber Cambindo en Cruz Azul y en Necaxa

De acuerdo a los datos que aporta la plataforma BeSoccer, especializada en reunir estadísticas de los futbolistas, el rendimiento de Díber Cambindo en Cruz Azul y Necaxa son los siguientes:

En Necaxa:

Partidos jugados: 67

Encuentros disputados como titular: 61

Minutos en el campo de juego: 4957 (74’ por partido)

Goles: 32

Asistencias: 6

Tarjetas: 13 amarillas y 2 rojas

Títulos: 0

En Cruz Azul: