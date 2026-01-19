Era de los mayores goleadores en la Liga BBVA MX y hoy otro equipo disfruta sus jugadas

Hace un par de años, Federico Viñas era uno de los delanteros más destacados de la Liga BBVA MX . Su paso por León lo colocó entre los goleadores más determinantes del país, con cifras que lo respaldaban como uno de los atacantes más confiables en Primera División. Hoy por hoy, lejos de México, aún destaca en el competitivo futbol español.

En su etapa con los Panzas Verdes, Viñas dejó una gran huella. El uruguayo se consolidó rápidamente como referencia ofensiva gracias a su potencia física, su agresividad y una notable capacidad para aparecer en momentos clave. En total, disputó 36 partidos oficiales, en los que acumuló 16 goles y cinco asistencias.

|Instagram @federicovinas98

Ese rendimiento en La Fiera despertó mucho interés dentro y fuera del futbol mexicano. Por eso, en agosto de 2024 el Real Oviedo decidió apostar fuerte por el atacante y concretó su fichaje a cambio de cinco millones de euros, de acuerdo con los datos de Transfermarkt.

TE PUEDE INTERESAR:



Un rol protagónico en su etapa lejos de la Liga BBVA MX

En el Oviedo, Federico Viñas encontró la continuidad que esperaba en el Viejo Continente. En la actual temporada 2025/26, el uruguayo de 27 años se convirtió en una pieza recurrente para su entrenador, lo que lo llevó a participar en 17 de los 20 partidos del equipo.

Desafortunadamente para él, su buen rendimiento no es suficiente para el mal momento que atraviesa su equipo. El Real Oviedo se encuentra último en La Liga de España con tan solo dos triunfos y 13 unidades de 60 posibles, lo que lo coloca como el principal candidato al descenso.

|Instagram @federicovinas98

En la última jornada de La Liga, Viñas marcó el primer gol del encuentro para darle la ventaja a su equipo en su visita a Osasuna. Sin embargo, el local revirtió la historia y se adjudicó un triunfo 3-2 que complicó aún más al Oviedo.