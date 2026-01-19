Así quedó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 3 del Clausura 2026

Concluyó la tercera jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de una semana de arranque que incluyó fecha doble y de a poco el campeonato comienza a tomar forma y los goleadores se hacen presentes para ayudar a sus equipos a tomar la cima de la tabla.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

Luego de tres jornadas, 10 jugadores están empatados con dos anotaciones cada uno en la tabla de goleo del Clausura 2026 con nombres que destacaron en el torneo anterior como Hormiga González y Joao Pedro, quienes volverán a competir en lo más alto.

El más productivo, hasta el momento, ha sido Iker Fimbres, mediocampista de Rayados que con apenas 142 minutos dentro de la cancha ha convertido un par de anotaciones, mientras que José Villalba también ha contribuido con asistencias para Santos Laguna.

En la tabla también aparece Germán Bertarame; sin embargo, posiblemente podría no seguir sumando anotaciones ante el interés del Inter Miami por llevarse al delantero de Rayados a la MLS para jugar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez.

Goleadores del Clausura 2026 tras la Jornada 3

Hormiga González | Chivas - 2 goles

Helinho | Toluca - 2 goles

Iker Fimbres | Rayados - 2 goles

Germán Berterame | Rayados - 2 goles

José Paradela | Cruz Azul | 2 goles

Joao Pedro | Atlético de San Luis - 2 goles

Marcelo Flores | Tigres - 2 goles

Mateo Agustín Coronel | Querétaro - 2 goles

José Villalba | Santos Laguna - 2 goles

