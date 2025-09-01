Gabriel Milito se sinceró sobre si piensa en renunciar a Chivas tras los malos resultados

Gabriel Milito firmó su cuarta derrota con Chivas en el Apertura 2025 luego de caer en casa ante Cruz Azul en el partido correspondiente a la jornada 7. El entrenador argentino declaró en conferencia de prensa que no piensa renunciar ante los malos resultados del equipo, pese a que la directiva ya tiene en mente a 2 posibles candidatos para reemplazarlo en caso de que las cosas no mejoren .

El argentino fue cuestionado en la rueda de prensa postpartido, ya que con esta derrota se ubica en la penúltima posición de la Tabla General con tan solo 4 puntos, los mismo que el Querétaro y Puebla, los cuales ocupan los lugares 17 y 18, respectivamente. Conoce lo que dijo Nicolás Larcamón acerca del trabajo del entrenador de Chivas .

Chivas Gabriel Milito no renunciará a Chivas pese a los malos resultados del club

“No voy a renunciar, aprendí de esos errores, no renuncio por nada del mundo. Voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción, pero al equipo, la canción que escucha, siento que le gusta”, declaró Milito.

TE PUEDE INTERESAR:



La indirecta de Gabriel Milito a la directiva de Chivas

Gabriel Milito mandó una indirecta a la directiva rojiblanca con respecto a su posible salida, pues consideró que cambiar de entrenador y jugadores sería lo más fácil, pero no es el camino correcto que debe tomar el club si aspira a llegar a lo más alto.

“Es muy fácil cambiar jugadores y entrenadores, pero eso en el futbol es muy pocas veces da resultados, generalmente eso no pasa y acá en Chivas está comprobado eso. El día que yo vea o sienta que el equipo no me representa, que el equipo no compite como compite y que el equipo en cada entrenamiento no da lo mejor, ese es fin del ciclo”, refirió el argentino.

Milito agregó que él va hasta el final con los jugadores, aunque reconoció que les está costando ganar, ya que de las 6 jornadas que ha disputado Chivas hasta el momento solo suman una victoria ante Atlético de San Luis, después de sacarle el resultado cuando iban abajo en el marcador.