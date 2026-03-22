Erick Portillo hace historia: plata mundial y salto de 2.30 m que rompe una sequía de 27 años para México

El atletismo mexicano vivió un momento histórico en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 gracias a la sobresaliente actuación de Erick Portillo, quien conquistó la medalla de plata en la final de salto de altura tras superar la barra en 2.30 metros, estableciendo además la mejor marca de su carrera.

En una final sumamente competitiva, Portillo mostró gran solidez desde sus primeros intentos, avanzando con seguridad en cada altura y colocándose rápidamente entre los principales contendientes al podio. Su desempeño lo llevó a igualar la marca del ganador, pero el criterio de desempate terminó favoreciendo a su rival, quien logró superar la altura en menos intentos. Aun así, el mexicano firmó una actuación memorable que lo consolidó entre la élite mundial de la disciplina.

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El registro de 2.30 metros no solo representó un logro personal, sino también un resultado de enorme relevancia para el deporte nacional. Esta medalla significó la primera presea de plata para México en la historia de los Campeonatos Mundiales Indoor, un hito que marca un antes y un después en la participación del país en este tipo de competencias bajo techo.

Además, el logro rompió una larga sequía de más de dos décadas sin medallas para México en este escenario, ya que la última vez que un atleta nacional había subido al podio en un Mundial Indoor fue en 1999. De esta manera, la actuación de Portillo no solo destaca por su calidad deportiva, sino también por su impacto histórico.

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Con este resultado, Erick Portillo se posiciona como una de las grandes figuras del atletismo mexicano actual y deja claro que tiene el potencial para seguir compitiendo por medallas en los escenarios más importantes del mundo.

