Medallista olímpico habló de cómo una patrulla lo dejó medio muerto al propinarle una golpiza

El éxito de los atletas en ocasiones es el comienzo de la debacle. Así de paradójico suena, pero se convierte en una situación que los enfrenta al ojo público y las mieles de la victoria. Así le pasó a este medallista olímpico y campeón mundial, que no supo cómo lidiar con la fama y terminó medio muerto por la golpiza que una patrulla le propinó. Y es que había robado para consumir tik, una droga típica de los barrios pobres de Sudáfrica.

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¿Por qué este medallista olímpico se volvió adicto a las drogas?

Luvo Manyonga fue un excelente atleta que saltaba en largo e incluso ostentó el récord mundial durante muchos años. Pero tras convertirse en medallista de plata en 2016 y campeón del mundo en Londres 2017, no encontró forma de satisfacer la adrenalina de las competencias, y encontró en la droga la salida rápida.

Pese a todo, seguía compitiendo y consumiendo otras sustancias en los periodos donde no estaba en competencia, pero en el 2020 le llegó una nueva suspensión que lo dejó fuera de competencia 4 años. Sin embargo, confesó para The Guardian que esa experiencia que lo dejó medio muerto por robar dinero, le hizo buscar su restauración.

Entre 2021 y 2023 fue cuando estuvo totalmente desahuciado, pues el fallecimiento de su madre lo llevó al límite de su estabilidad emocional, pues ella era su soporte. “Solo me quedaba la muerte, porque esa es la vida de un adicto a las drogas”, confesó. Poco a poco se encaminó y volvió a las competencias para buscar la redención.

¿Cuál es el presente de este medallista olímpico?

El atleta sudafricano sabe que no será sencillo, pero está compitiendo y superando los ocho metros de longitud, por lo que esté lejos de ser un regreso a la élite… es una vuelta a una vida digna. Y confiando en el proceso, se siente listo para competir: “Sé que aún tengo grandes saltos y medallas por ganar. Siento que mejoro con cada competencia. La memoria muscular no se olvida”.

De ser récord mundial a quedar moribundo por las drogas y reponerse para recibir una nueva oportunidad de salto de longitud. Esa es la historia de este hombre que con 35 años quiere revivir su carrera tras las complicaciones ya comentadas.