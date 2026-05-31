Ganó el premio Puskás al mejor gol en una temporada; hoy llega a México con Rayados

La dirección deportiva en Rayados de Monterrey ha cambiado, por lo que las modificaciones también llegaron al apartado del director técnico gracias al interés que el club tuvo en Matías Almeyda, cuya última experiencia fue en el Sevilla de España y que ahora regresa a la Liga BBVA MX.

Tigres 2-1 Rayados | ¡GOOOL! Nico Ibáñez sentencia el Clásico Regio ante Rayados

Y es que, tras concretarse la llegada del entrenador argentino a la Sultana del Norte, se supo que vendría con un cuerpo técnico de renombre para buscar la grandeza en Rayados. Entre estos destaca un exfutbolista que, hace no mucho tiempo, logró el premio Puskás al mejor gol de la temporada.

Erik Lamela, ¿de ganar el Puskás a llegar a Rayados?

Fue en el año 2022 cuando Erik Lamela, hoy integrante del cuerpo técnico de Matías Almeya, recibió el Premio Puskás en la gala de The Best luego de ejecutar el mejor gol a nivel mundial de la temporada. El argentino tomó el premio, pues sabía que la diana anotada había sido la mejor de los últimos meses.

Te puede interesar: Los jugadores de élite que fueron borrados por Inglaterra

Te puede interesar: ¿Marcel Ruiz será convocado al Mundial 2026?

Un día como hoy en el 2021, Erik Lámela marca el gol que más adelante se llevaría al premio Puskas 2021 en la victoria del Arsenal 2-1 vs Tottenham por Premier League. pic.twitter.com/5GBt5pwR3L — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 14, 2022

Bajo este contexto, vale decir que el gol que le concedió este premio a Lamela se llevó a cabo el 14 de marzo del 2021 en un duelo entre el Tottenham y el Arsenal, correspondiente a la temporada 2021-2022 de la Premier League. El juego terminó 2-1 en favor de los gunners; sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el gol del equipo rival.

Dentro del área rival, y rodeado de defensores, Erik hizo uso de su creatividad e imaginación para vencer al guardameta rival a través de un espectacular gol de rabona que no solo cruzó a los zagueros, sino que dejó sin oportunidad al cancerbero alemán Bernd Leno.

¿Cuántos goles metió Erik Lamela como futbolista profesional?

Si bien no fue centro delantero, su cercanía con la portería rival le permitió a Erik Lamela tener interesantes registros como futbolista profesional. Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, el argentino sumó un total de 84 anotaciones y 76 pases a gol en 487 duelos disputados.