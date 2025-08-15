Era un diamante en bruto en Argentina, jugó con Orbelín Pineda y hoy su retiro temprano impacta al mundo

Erik Lamela decidió anunciar su retiro a los 33 años por problemas en las caderas, condición que lo limitó de explotar su máximo y que hoy fue la causa de su decisión. El futbolista que fue considerado en Argentina como un diamante en bruto jugó su última temporada con el AEK Atenas, donde compartió vestidor junto a Orbelín Pineda, quien fue campeón en México, pero se quedaría triunfando en Europa porque le gustó más .

El exseleccionado argentino dio a conocer su retiro a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje en el que expresó la causa de su decisión, la cual conmovió a más de uno, tal como lo hicieron los aficionados del América al leer el mensaje de André Jardine . En el escrito, Erik revela su problema en las caderas, el cual comenzó a padecer hace 11 años.

@eriklamela Erik Lamela jugó con Orbelín Pineda y hoy decidió retirarse por problemas en las caderas

“En 2017 fui operado de ambas [caderas] siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo… pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años”, escribió Lamela. Refirió que los médicos le dieron 4 años más jugando al futbol, que se extendió por otros 4 más, aunque en la última etapa sufría en los entrenamientos y partidos.

“Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en las mejores condiciones, empezando por la menos dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar”, se lee en el comunicado del futbolista.

Las condiciones que no aceptó el equipo y que orillaron a Erik Lamela a retirarse temprano

Erik Lamela siguió jugando pese a su condición; sin embargo, tras la salida de Matías Almeyda del AEK Atenas, indicó que las condiciones del club hacia él cambiaron. “No aceptaron mi manera de entrenar y lo entiendo perfectamente, por eso mi acuerdo mutuo con el club para terminar de la mejor manera”.

El argentino finalizó su comunicado agradeciendo a cada uno de los equipos por los que pasó: “Gracias River Plate, A.S. Roma, Tottenham Hotspur F.C, Sevilla F.C y A.E.K F.C, tendrán por siempre un lugar en mi corazón”.

¿Qué le depara tras al retiro a Erik Lamela, quien jugó con Orbelín Pineda?

Erik Lamela continuará ligado al futbol tras su retiro, pues será parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla. El ahora exjugador y el “Pelado” coincidieron en Argentina cuando ambos jugaban para River Plate, club en el que meses después Almeyda se convertiría en entrenador y dirigiera a Lamela, como lo hizo en el futbol griego.