Esto que hizo Erik Lira ilusiona a Joel Huiqui y la afición de Cruz Azul para la Leagues Cup

Cruz Azul sigue de cerca la situación de Erik Lira, su jugador estrella tras la Copa del Mundo. El mediocampista fue titular con la Selección Mexicana durante la justa veraniega y distintos equipos de Europa ya se han fijado en posible contratación. Sin embargo, su futuro todavía no está cerca de definirse, por lo que el club cementero recibió una gran noticia de cara a su próximo objetivo: la Leagues Cup.

Los Celestes debutarán en el torneo internacional este próximo jueves 6 de agosto ante Philadelphia Union en el Subaru Park de los Estados Unidos. En este contexto, la inclusión de Erik Lira a la convocatoria era una duda, sobre todo por el fuerte interés que existe de clubes como el AS Mónaco por el centrocampista. No obstante, para la alegría de los aficionados, el “Pitbull” estará disponible para el debut en Leagues Cup.

Erik Lira se perfila para jugar ante Philadelphia Union

El mediocampista de la Selección Mexicana viajó con la delegación de Cruz Azul hacia Estados Unidos para sumar minutos en la Leagues Cup durante la Fase Uno. Además, diversos reportes señalan que Joel Huiqui contempla alinear a Lira como titular en el debut ante Philadelphia, un gesto y guiño de compromiso que tiene el exPumas con la institución cementera.

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Cabe destacar que Erik Lira había dejado unas palabras de “despedida” tras ser campeón del Clausura 2026 con Cruz Azul, precisamente porque pensaba emprender viaje hacia Europa luego de la Copa del Mundo con el equipo nacional. No obstante, el futbolista regresó al país, el torneo de la Liga BBVA MX comenzó y, de momento, Lira sigue participando con la camiseta cementera.

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Los equipos que buscan a Erik Lira en este mercado de verano

AS Mónaco es el club europeo que ha mostrado mayor interés por fichar a Erik Lira. El conjunto de la Ligue 1 ya se puso en contacto con Cruz Azul para conocer las condiciones de la operación, aunque todavía no presentó una oferta formal. La Máquina pediría entre siete y ocho millones de dólares, además de conservar un porcentaje de una futura venta.

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El otro equipo que realizó un movimiento concreto es Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos. Su propuesta rondaría entre los 13 y 14 millones de dólares por la totalidad de la carta, además de ofrecerle al mediocampista un contrato por cuatro temporadas y un salario cercano a los tres millones anuales.

Sin embargo, Lira no contempla aceptar la oferta. El jugador dio instrucciones a su entorno para analizar únicamente propuestas procedentes de Europa, por lo que la posibilidad de llegar a Al-Jazira quedó prácticamente descartada pese al interés económico de Cruz Azul.

Ajax, Feyenoord, Bournemouth, Copenhague, Girona, Alavés y ESTAC Troyes también fueron relacionados con el mexicano durante el mercado de verano. No obstante, estos clubes únicamente realizaron seguimientos o consultas preliminares. Hasta el momento, Mónaco continúa como su opción más seria para cumplir el objetivo de jugar en Europa.