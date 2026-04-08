LAFC vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de ida de la Concachampions 2026; marcador online

Cruz Azul pisa Los Ángeles con la obligación de responder y sin mucho margen para equivocarse tras varios empates en la Liga MX.

La serie de los cuartos de final de la Concachampions ante LAFC arranca con sensaciones opuestas: mientras el equipo de Larcamón llega golpeado tras su último resultado en liga, el conjunto angelino atraviesa uno de sus mejores momentos del año.

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Además, el LAFC no solo llega bien, llega distinto. En su último partido, movió piezas y liberó a Son Heung-Min como segunda punta, más suelto, más peligroso. Si repite esa fórmula, Cruz Azul tendrá que ajustar rápido o puede pagar caro cualquier desconcentración.

Sin duda es uno de los duelos que se pueden llamar "final delantada", en la Concachampions 2026.

¿A qué hora empieza el partido de LAFC vs. Cruz Azul hoy?

El partido se juega este martes a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el BMO Stadium.

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Alineaciones del LAFC vs Cruz Azul

Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Amaury García, Erik Lira; Rodolfo Rotondi, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, José Paradela; Gabriel Fernández.

DT: Nicolás Larcamón

LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Nathan Ordaz, Marco Delgado; Tyler Boyd, Denis Bouanga, Son Heung-Min.

DT: Marc Dos Santos