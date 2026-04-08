OFICIAL: revelan el precio del estacionamiento para el América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte

Club América y Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 14 del Clausura 2026 en la recta final de este torneo de la Liga BBVA MX y en medio de la definición de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, donde André Jardine le pidió algo a los aficionados americanistas. En el regreso al Estadio Banorte (antes Azteca), muchos se preguntan sobre el precio del estacionamiento.

Mientras que Cruz Azul está enfocado en las posibilidades de revertir la serie contra LAFC en la Concachampions, Nicolás Larcamón también sabe que el Clásico Joven frente a las Águilas puede ser muy importante para su continuidad. Para aquellos aficionados que quieran ver el encuentro, se hizo oficial el precio del estacionamiento en el Estadio Banorte: 1,139.20 pesos.

Tras casi dos años de ausencia del conjunto americanista del Estadio Azteca (ahora Banorte), los aficionados podrán volver a disfrutar del Coloso de Santa Úrsula nada menos que en el Clásico Joven contra el Cruz Azul. De acuerdo a la app de la boletera Fanki, el valor del aparcamiento para el duelo entre azulcremas y celestes costará más de mil cien pesos mexicanos.

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El precio del estacionamiento va de la mano con el costo elevado de los boletos para el América - Cruz Azul

Para muchas personas el precio del parking para el encuentro entre América y Cruz Azul es algo elevado comparado al de otros encuentros. Esto va de la mano con el alto valor de los boletos para el Clásico Joven que se disputará en en el Estadio Banorte. Pues van desde los 683 pesos a los 9,000. De todos modos, se espera un lleno en el Coloso de Santa Úrsula.

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Así llegan América y Cruz Azul al Clásico Joven

Al margen de los precios de los boletos y del estacionamiento en el Estadio Banorte, los equipos llegan en situaciones muy diferentes al Clásico Joven.

Club América: llega en mal estado de forma en el Clausura 2026, sin tener la Liguilla asegurada. En la Concacaf Champions Cup lograron un empate a cero en Estados Unidos ante Nashville y llegan con cierta ventaja a la revancha.

llega en mal estado de forma en el Clausura 2026, sin tener la Liguilla asegurada. En la Concacaf Champions Cup lograron un empate a cero en Estados Unidos ante Nashville y llegan con cierta ventaja a la revancha. Cruz Azul: llega ocupando una de las primeras posiciones en la Liga BBVA MX. No obstante, viene de ser goleado 3-0 en California por LAFC en la Concachampions y necesita una hazaña en la revancha.