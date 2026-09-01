ÚLTIMA HORA: Se CAE el fichaje de Erik Lira con el Mónaco

Erik Lira se queda en Cruz Azul. Cuando parecía que el mediocampista mexicano tenía todo listo para convertirse en nuevo jugador del AS Mónaco, la operación se cayó en los últimos minutos del mercado de fichajes.

Fuentes revelaron a Azteca Deportes que el fichaje no pudo concretarse, pese a que Lira ya había presentado los exámenes médicos y tenía prácticamente todo listo para firmar su contrato con el conjunto de la Ligue 1.

El principal obstáculo terminó siendo el mismo que mantuvo en suspenso la negociación durante los últimos días: Mónaco no consiguió liberar a tiempo una plaza de jugador extranjero para poder registrar al futbolista mexicano.

De esta manera, Lira permanecerá en Cruz Azul después de haber estado muy cerca de cumplir su objetivo de continuar su carrera en el futbol europeo.

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¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira con Mónaco?

Cruz Azul y Mónaco llevaban varios días con un acuerdo encaminado. Incluso Víctor Velázquez, presidente de La Máquina, había señalado que el movimiento estaba prácticamente concretado después de recibir información de que el equipo francés liberaría la plaza necesaria.

El movimiento dependía de la salida de Folarin Balogun, delantero estadounidense del Mónaco que negociaba su llegada al Everton. Su transferencia permitiría liberar uno de los lugares disponibles para futbolistas extracomunitarios y abriría finalmente espacio para Lira.

Sin embargo, fuentes revelaron a Azteca Deportes que Mónaco finalmente no pudo liberar la plaza antes del límite establecido, provocando que el fichaje del mexicano se viniera abajo cuando prácticamente todo estaba preparado.

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Erik Lira continuará con Cruz Azul

La caída de la operación representa un giro radical para el futuro inmediato del seleccionado mexicano. Y es que Lira había quedado fuera de los últimos compromisos de Cruz Azul mientras las directivas intentaban completar su transferencia y ahora deberá reincorporarse al equipo dirigido por Joel Huiqui.

El mediocampista de 26 años continuará así en La Máquina, club al que llegó en 2022 y donde se convirtió en uno de los principales referentes del plantel.