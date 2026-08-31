OFICIAL: Los partidos de Cruz Azul para septiembre 2026; fechas y rivales confirmados

Cruz Azul ya conoce el camino que deberá recorrer durante septiembre y el calendario no dará demasiadas concesiones. La Máquina disputará cuatro partidos del Apertura 2026 durante el mes, incluyendo enfrentamientos ante América, Monterrey y Toluca.

¡CHIVAS ILUSIONA Y CRUZ AZUL PREOCUPA! 🔥 | La Mesa Protagonista

El conjunto cementero llegará a septiembre después de conseguir un triunfo importante ante Necaxa en la Jornada 6, resultado que cortó una racha de tres derrotas consecutivas en Liga BBVA MX.

Ahora comenzará una etapa que puede marcar su posición rumbo a la segunda mitad del torneo.

Te puede interesar: Cruz Azul suma dos nuevas lesiones; podrían perderse todo el Apertura 2026

¿Cuándo juega Cruz Azul en septiembre de 2026?

La actividad comenzará el domingo 6 de septiembre, cuando Cruz Azul reciba a Santos Laguna en el Estadio Banorte. Después llegará uno de los partidos más esperados de todo el campeonato.

Este es el calendario confirmado de La Máquina:

Cruz Azul vs Santos Laguna

Domingo 6 de septiembre | 8:00 PM

Cruz Azul vs América

Sábado 12 de septiembre | 9:00 PM

Monterrey vs Cruz Azul

Sábado 19 de septiembre | 7:00 PM

Cruz Azul vs Toluca

Sábado 26 de septiembre | 9:00 PM

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Alan Mozo: Los polémicos jugadores que han estado en Chivas, Pumas y Cruz Azul

América, Monterrey y Toluca aparecen en el camino

El encuentro que inmediatamente roba reflectores será el Cruz Azul vs América del 12 de septiembre. La rivalidad volverá a escribir otro capítulo en el Estadio Banorte y abrirá un tramo especialmente exigente para los cementeros.

Solamente una semana después, La Máquina tendrá que visitar a Rayados en Monterrey, uno de los compromisos más complicados de su calendario como visitante.

Y no habrá demasiado tiempo para recuperarse.

Cruz Azul cerrará septiembre recibiendo al Toluca, precisamente el rival al que derrotó en la Final del Clausura 2026 para conquistar su décimo campeonato de Liga MX.

Serán cuatro partidos en 20 días, tres de ellos como local y solamente uno fuera de casa.

Septiembre, entonces, puede convertirse en un punto de quiebre para el equipo de Joel Huiqui: después de un arranque irregular, La Máquina tendrá frente a sí tres pruebas consecutivas que pueden mostrar para qué está realmente en el Apertura 2026.