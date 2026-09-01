Víctor Velázquez HABLA sobre el estadio propio de Cruz Azul y determina el plazo en el que estará

Uno de los grandes temas pendientes de Cruz Azul es la construcción de un estadio propio y es una asignatura que el presidente de la Cooperativa, Víctor Velázquez, aseguró que tiene en mente y de la que más ha estudiado propuestas y opciones; sin embargo, no han encontrado terrenos ni apoyos para llevar a cabo el colosal proyecto en la zona Metropolitana de la Ciudad de México.

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"No ha sido fácil encontrar terrenos (para el estadio de Cruz Azul)": Víctor Velázquez

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Cruz Azul, Víctor Velázquez, aseguró que quiere dejar un legado para el cuadro cementero y uno de sus grandes pendientes es la construcción del estadio.

“Seguimos trabajando para ya próximamente tener el estadio. Es uno de nuestros proyectos que tenemos en la institución, sobre todo, prioritarios. No ha sido fácil, sobre todo por los terrenos. Quiero dejar un legado de Cruz Azul, de dejarles un estadio a la afición, a la institución, y es algo que sí me quita el sueño, realmente", dijo Velázquez.

Velázquez señaló las complicaciones que se han encontrado como la falta de terrenos en la zona metropolitana, además de las regulaciones y las posibles oposiciones por parte de vecinos ante temas como el acaparamiento de agua y el tráfico que generaría.

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Víctor Velázquez habla sobre la negociación entre Cruz Azul y Mónaco por Erik Lira, dice que la intención de la directiva siempre fue apoyar al futbolista a concretar su sueño. pic.twitter.com/aBqcpHavf0 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 1, 2026

“En donde vas a aprobar el estadio ya se reúnen todos los vecinos y te dicen: te vas a acabar el agua, nos vas a llevar más tráfico, tránsito”, declaró.

“Me encantaría decirles: mañana mismo ya está aquí y de los predios que hemos presentado, mañana iniciamos. Me encantaría poner la primera piedra. En un corto plazo les demos la gran noticia de iniciar la construcción de nuestro estadio”, agregó.

Ante la falta de espacios en la Ciudad de México, Velázquez reveló que ha recibido propuestas y apoyo por parte de estados como Hidalgo y Morelos para la construcción del estadio; sin embargo, el plan del equipo es continuar en la capital del país.

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