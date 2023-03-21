Erling Haaland enciende las alarmas de Manchester City

Erling Haaland está teniendo una temporada superlativa en su primer año con los Cityzens; el artillero suma un total de 42 goles en todas las competencias (muy cerca de romper la marca histórica para un jugador de la liga inglesa). Es el líder absoluto de goleo en la Premier League con 28 anotaciones en los 27 encuentros que tiene el Manchester City esta campaña.

Resumen: Guadalajara 2-4 América | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

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Erling Haaland abandona la concentración noruega

El delantero noruego abandonó la concentración de noruega previó a los partidos de la fecha FIFA por molestias en el pubis, de acuerdo a la información compartida por la Federación de Noruega. Erling Haaland se perdería los compromisos clasificatorios para la Eurocopa ante España y Georgia respectivamente.

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El parte médico de la selección noruega comunicó que el delantero del Manchester City, no se pudo recuperar de una molestia en el pubis que arrastraba desde el partido contra el Burnley, por lo que Erling Haaland no tendrá participación en los compromisos internacionales.

”Tenía una pequeña molestia en el pubis. Pensábamos que todo iría bien, pero cuando llegó aquí fue a peor. Lo hemos examinado y hemos concluido que es una lesión que nos llevará mucho tiempo curar”, comentó el médico de la selección, Ola Sand.

Erling Haaland|IMAGO/Phil Oldham/Shutterstock/IMAGO/Shutterstock

Palabras del técnico de Noruega

La estrella del Manchester City marcó 5 goles en la vuelta de la Champions League y luego marcó un hat trick en la FA Cup ante Burnley; por lo que sumó 8 goles en dos partidos.

“No contar con el mejor delantero del mundo es una decepción. Erling Haaland estaba deshecho cuando hablé con él en la habitación la pasada medianoche. Estaba afectado”, dijo Solbakken ante los medios en la concentración de la selección noruega en Marbella.

Noruega peleará su clasificación a para la Euro 2024 en el Grupo A; uno que comparte contra España, Georgia, Chipre y Escocia. Los compromisos que se perderá Erling Haaland serán ante España (el 25 de marzo) y Georgia (el 28 de marzo).

