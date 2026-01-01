¿Qué come Erling Haaland para brillar en la Premier? Conoce su dieta de más de 6,000 calorías

Con más de 300 goles en su carrera como profesional, Erling Haaland se ha convertido en uno de los delanteros más letales en la historia del futbol. Parte de lo anterior deriva de su disciplina y trabajo físico, aunque también de la estupenda dieta en la que se engloban alrededor de 6,000 calorías.

Con apenas 25 años de edad, Erling Haaland, delantero que nació en Noruega, se ha consolidado como un baluarte en la ofensiva del Manchester City logrando conquistar todos los títulos disponibles con el club celeste. Ahora bien, ¿te has preguntado qué come para mantenerse en forma todos los días?

¿Qué incluye la rigurosa dieta de más de 6,000 calorías de Erling Haaland?

Erling Haaland mantiene una dieta cuidadosamente rigurosa que le permite, entre otras cosas, mantener su resistencia, recuperación y fuerza una vez culminan los juegos del Manchester City y la Selección de Noruega. Un aspecto a señalar es que su alimentación conlleva alrededor de 6,000 calorías, mismas que, para una persona sin alta exigencia, se consideran demasiadas.

Es así como su alimentación se centra principalmente en proteínas de alta calidad tales como el pescado y la carne, así como el corazón de res y el hígado. De igual forma, Erling Haaland se alimenta de pasta sin salsas condimentadas, pollo y huevos para, finalmente, cerrar su dieta con otros alimentos como el salmón noruego, las ostras y la leche cruda.

¿Cuántos goles suma Erling Haaland con el Manchester City?

Erling Haaland llegó al Manchester City en julio del 2022 proveniente del Borussia Dortmund a cambio de 60 millones de euros, según Transfermarkt. De acuerdo con el mismo sitio de interés, el “Androide” acumula un total de 149 anotaciones y 25 pases a gol en poco más de 13,900 minutos distribuidos en 170 partidos.

¿Erling Haaland estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Después de una eliminatoria que rozó la perfección, Noruega y Erling Haaland estarán en el Mundial 2026 gracias al estilo que profesaron en el terreno de juego. Se espera, entonces, que El Androide logre ser uno de los futbolistas más importantes de la próxima Copa del Mundo.