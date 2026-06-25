Erling Haaland minimiza rivalidad con Mbappé, esto cree que ocurrirá en el Mundial 2026

El martes pasado se vivió uno de los momentos más espectaculares de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues mientras en el Francia vs Irak Kylian Mbappé anotaba un nuevo doblete en su carrera, en el Noruega vs Senegal Erling Haaland respondía de la misma forma.

Historias que inspiran: Erling Haaland | Comex Masters

Ambos futbolistas están demostrando sus capacidades como delanteros y, junto a Lionel Messi, están disputando el campeonato de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora bien, ¿qué piensa Erling Haaland respecto al duelo que vivirá frente a Kylian Mbappé?

¿Erling Haaland minimizó su rivalidad con Mbappé?

Después del doblete que obtuvo con Noruega en la victoria de su selección ante Senegal, Erling Haaland fue entrevistado por la cadena de Fox Sports en torno a lo que espera en el siguiente duelo de su grupo, mismo en donde se enfrentará a la Francia comandada por Kylian Mbappé.

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Erling Haaland fue claro en mencionar que, realmente, el resultado de este juego “no le importa demasiado” dado que ambas selecciones ya están clasificadas a la siguiente ronda. Sin embargo, un punto a destacar es que, para él, Francia seguramente será la campeona del mundo.

“Honestamente, no me importa mucho ese partido. Conseguimos avanzar a la siguiente ronda, lo que es increíble. No me puede importar mucho ese partido ahora. Probablemente Francia nos va a ganar a nosotros, y probablemente ellos van a ganar el torneo”, explicó Haaland.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland con la Selección de Noruega?

Un punto a destacar es que el impacto de Erling Haaland en su selección ha sido tan grande que, incluso, suma más goles que partidos anotados, pues en 52 compromisos disputados, el androide del Manchester City registra 59 anotaciones con el cuadro europeo.