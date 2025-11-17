deportes
Este futbolista repitió los pasos de su padre y jugará el Mundial de 2026; ¿de quién se trata?

El Mundial de 2026 toma forma tras el cierre de las eliminatorias. Ante eso, este tipo de historias se concretan. Hijo y padre pueden llamarse mundialistas.

erling-haaland-repitio-pasos-de-su-padre-jugara-mundial-2026-pb-notas
Crédito: Especial.
Pablo García - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Parte de lo cautivador del deporte - en específico del futbol - son las historias que se ofrecen torneo tras torneo o partido tras partido. Y en esta ocasión, todo lo relacionado al Mundial de 2026 comienza a mostrar grandes anécdotas y concretar similitudes entre las vidas de sus protagonistas. En este caso, 32 años después, Erling Haaland repetirá lo que su padre hizo al representar a Noruega en una Copa Mundial. Esta es la historia del apellido Haaland.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Erling Haaland viene de familia de futbolistas con presencia en un Mundial?

Sí, el denominado Androide es jugador de segunda generación, esto tras la carrera que construyó su padre de 1989 al 2013 que concretó su retiro del futbol profesional. Justamente como su hijo, Alf Haaland inició su carrera en Noruega y años después llegó al futbol inglés. Allí defendió los escudos del Nottingham Forest, del Leeds United y del Manchester City.

Pero la viralidad de su historia como familia relacionado al deporte se concretó el fin de semana, cuando Noruega venció a Italia y aseguró su presencia en el Mundial de 2026, 28 años después de su última participación en Francia. Pero la Copa del Mundo previa a lo ocurrido en 1998, Alf defendió la casaca noruega en Estados Unidos 1994. Y ahora, su hijo hará lo mismo para consolidar una de las grandes historias rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026.

¿Haaland fue clave para esta clasificación noruega al Mundial de 2026?

Aunque está respaldado por nombres como el de Martin Odegaard o Alexander Sorloth, el máximo referente de este seleccionado es Erling. Por nombre, tamaño de club en el que juega y estadísticas, Haaland fue la pieza clave para que los noruegos soñaran en grande. El seleccionado concretó 37 anotaciones en los 8 partidos de clasificatorias y el ariete del Manchester City marcó 16 de la cifra total. Alrededor de la mitad de goles producidos llegaron por cuenta del mejor ‘9’ del planeta.

