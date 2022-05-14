El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

El noruego Erling Haaland se despidió del equipo del Borussia Dortmund con un triunfo y un gol ante el Hertha Berlín a quien ganó por marcador de 2-1, que tendrá que disputar la promoción ante un equipo de la Bundesliga 2 para seguir en la máxima categoría del futbol alemán.

En una jornada festiva en la cancha de Signal Iduna Park, plagada de emotivas despedidas antes del inicio del choque, entre ellas la del mismo noruego, el cuadro dirigido por el técnico Marko Rose consiguió una victoria intrascendente. Acaba segundo en la clasificación, a siete puntos del campeón, el Bayern Munich, y jugará la próxima edición de la Champions League.



Haaland rumbo al Manchester City



Volverá a estar en ‘Champions’ el Dortmund, pero sin Haaland en sus filas. El noruego, tras dos años y medio, pasará a formar parte de la plantilla del Manchester City. Sin embargo, dijo adiós con un gol para igualar el choque.

