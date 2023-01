Ernesto Escobedo: Ojalá pueda hacer cosas grandes por México

Tuvieron que pasar 14 años para que un mexicano regresara a un Grand Slam de tenis en la modalidad de singles en la rama varonil. Este fue Ernesto Escobedo que mediante una clasificación logró entrar al cuadro principal del Abierto de Australia, uno de los cuatro torneos más importantes en la temporada del deporte blanco.

A pesar de que Escobedo fue eliminado en la primera ronda, logró que los reflectores se centraran en él. Neto tiene 26 años, nació en Los Ángeles, EEUU. Pero sus padres son mexicanos y decidió cambiar su bandera en la Federación internacional de Tenis.

Te puede interesar: Brandon Moreno recupera corona de peso mosca de la UFC

“Muy orgulloso que yo podía ser el primero en 14 años, ando muy motivado por el futuro que viene y ojalá pueda hacer cosas grandes en México. Ya sé que Australia fue una semana especial, pero no me quiero confiar, yo quiero más.”

“No pues ya tenía mucho tiempo pensándolo, la verdad ya tenía como 5 años. Me encanta México, mi falimia es de Zacatecas, voy para alla mucho, tengo casa en Aguascalientes, entonces cuando tengo tiempo libre voy para alla, tengo como una conexión con mexico my especial, me gusta jugar en México, me siento en casa.”

“El día que me cambié fue cuando califique al cuadro principal, y explotó todo mi instagram estaba de locos, terminó el partido y tenía como 700 mensajes en mi telefono y muy contento”

El último mexicano que había participado en un Grand Slam en singles varonil fue Santiago González en Wimbledon en el 2009. Fue este mismo tenista el encargado en darle la bienvenida a Neto.

“Sí en Australia hablé con Fernanda, con Santi, con Mickey y estaban muy emocionados con esta noticia. Santi me dijo por fin Ernesto vas a jugar por México, Santi me dijo ya por fin tenemos a uno.”

La mejor posición que ha logrado Ernesto en el ranking de la ATP fue la 67 en el 2017. Hoy es 313, pero su objetivo para este año es estar dentro del top 100.

Te puede interesar: Lindsey Vonn: primera esquiadora en la historia en descender el Streif

“El check del año podría ser terminar entre los 100 primeros del mundo otra vez, ya lo hice hace como 5 años y me quiero meter a los primeros 100 del año otra vez esa es mi meta este año. “



¿Cómo llegó el tenis a tu vida?



Empece cuando tenía 5-6 años, vi que mis hermanas estaban jugando tengo 2 hermanas más grandes que yo. Mi papá jugó poco pero profesional cuando tenía 20 años, empece jugar tenis y me encantó.



¿Cómo ves a los tenistas mexicanos?



Pienso que hay mucho talento en México pero creo que necesitamos una persona que pueda motivar a los niños para jugar tenis y yo pienos que yo puedo ser esa persona y yo quiero ser esa persona que motive a los niños porque el tenis me encanta.

El mejor tenista mexicano en la historia ha sido Raúl Ramírez, quien logró más de 500 victorias en el circuito, 19 títulos de la ATP, llegó a ser el número 4 del mundo.