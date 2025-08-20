Es canterano de Cruz Azul, fue expulsado de Costa Rica y ahora será el refuerzo bomba de un equipo de la Liga BBVA MX

Gibrán Lajud sería nuevo refuerzo del Atlético de San Luis en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El arquero llegaría como agente libre luego que de su equipo en Costa Rica fuera desafiliado por temas administrativos. El canterano de Cruz Azul defendería los colores potosinos tras la lesión de César López, a fin de que tenga mayor competencia Andrés Sánchez, quien fue el portero sorpresa de la Selección Mexicana en el amistoso que disputó en enero .

Lajud volvería nuevamente a la Liga BBVA MX tras su breve paso por el futbol centroamericano después de salir de Santos Laguna a finales de 2024. A falta de hacerse oficial, el mexicano con ascendencia libanesa será el portero suplente, aunque puede pelearle el puesto a Sánchez, quien es titular indiscutible en el cuadro potosino que viene de ganarle a Puebla en la jornada 5 .

@gibranlajud Gibrán Lajud está a punto de regresar a la Liga BBVA MX con Atlético de San Luis tras quedarse sin equipo en Costa Rica

¿Por qué Gibrán Lajud fue expulsado de Costa Rica?

Gibrán Lajud llegó al futbol de Costa Rica con el equipo Guanacasteca a principios de este 2025 a fin de sumar más minutos, ya que en Santos Laguna era suplente de Carlos Acevedo. Sin embargo, su equipo fue desafiliado de la Primera División del país centroamericano por problemas administrativos.

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Futbol (FCRF) fue el organismo que le retiró el permiso al club antes de que comenzara el nuevo torneo. Con esta revocación, el país tico también pierde a un representante en la Copa Centroamericana, pues Guanacasteca era uno de los equipos que jugaría este torneo.

Por lo anterior, Gibrán se quedó sin equipo, aunque diversos reportes confirman que está cerca de llegar al Atlético de San Luis a sus 31 años, después de ser una de las promesas del arco mexicano al salir de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, tener buenas temporadas con Xolos y seleccionado del combinado azteca.