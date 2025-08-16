Puebla vs Atlético San Luis en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 5 del Apertura Liga BBVA MX hoy 15 de agosto?; marcador online

¡Continúan las emociones del futbol mexicano! Este viernes 15 de agosto comienza la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre el Puebla y el Atlético San Luis, en donde el conjunto local viene de una dolorosa derrota pero tratará de mantener el empuje logrado en la Leagues Cup 2025 en donde se clasificó a los cuartos de final al ser de los mejores 4 equipos del país en la fase de grupos .

En duelo que se llevará a cabo en el mundialista Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el conjunto dirigido por Pablo Guede tratará de conseguir su segunda victoria del torneo que lo acerque a los puestos que dan un boleto al Play In, mientras que los Tuneros que también solo cosechan un triunfo en el Apertura 2025, deberán llevarse los tres puntos en tierra camotera si es que desean salir de los últimos puestos de la clasificación general.

Durante la Jornada anterior, La Franja se llevó una dolorosa en el Volcán ante los Tigres por marcador de 7-0 ; el San Luis de Guillermo Abascal cayó en casa con un resultado de 1-2 frente a la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Puebla vs Atlético San Luis, fecha y horario del partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre Puebla y Atlético San Luis correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este viernes 15 de agosto en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México en casa de La Franja.

Puebla vs San Luis



Fecha : Viernes 15 de agosto de 2025

: Viernes 15 de agosto de 2025 Horario : 7:00 pm tiempo del centro de México

: 7:00 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Cuauhtémoc de Puebla

: Estadio Cuauhtémoc de Puebla Dónde seguir en vivo: Sigue las mejores acciones del partido a través de aztecadeportes.com

Puebla vs Atlético San Luis, ¿quién es el favorito para ganar el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Para el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Puebla y Atlético San Luis, el favorito para llevarse el triunfo de acuerdo a las casas de apuestas y principalmente por el tema de la localía es el conjunto de La Franja.

Puebla vs Atlético San Luis momios:



Puebla : +114

: +114 Empate : +260

: +260 Atlético San Luis: +233