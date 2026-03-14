Es el goleador histórico de un club y hoy, a sus 35 años, podría marcharse de la Liga BBVA MX tras el Clausura 2026

Rogelio Funes Mori es el goleador histórico de Rayados de Monterrey, pero después de su paso por el conjunto regio, su nivel fue a menos en Pumas y ahora en el Club León, donde llegó como refuerzo bomba para el Apertura 2025. Termina contrato al finalizar el Clausura 2026, por lo que a sus 35 años estaría viviendo sus últimos momentos en la Liga BBVA MX.

El “mellizo” sigue sin recuperar su nivel tras su salida de Monterrey, pues en su paso por Pumas solo marcó 4 goles en 54 partidos disputados. Mientras que ahora con los Esmeraldas la situación no ha cambiado, ya que en 20 encuentros solo suma 2 anotaciones, números muy por debajo de un delantero de su talla. Conoce el actual precio del naturalizado mexicano: está por los suelos.

Rogelio Funes Mori termina contrato con León en verano de este año.|@rogeliofm9

El delantero termina contrato en verano de este año con los Panzas Verdes y, hasta el momento, no hay indicios de que la directiva esmeralda quiera renovarlo. Por lo anterior, se desconoce si el atacante tomará la decisión de colgar los botines o salir de la Liga BBVA MX para seguir jugando.

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De la gloria al olvido, la trayectoria de Rogelio Funes Mori

Funes Mori es un futbolista de origen argentino que inició su carrera en las inferiores de River Plate. Rayados se fijó en él en verano de 2015, cuando lo fichó tras su paso por el Benfica de Portugal. El “mellizo” arribó a la Liga BBVA MX sin pensar que se convertiría en un histórico de La Pandilla y, sobre todo, que iba a representar a México en el Mundial de Qatar 2022.

El delantero permaneció casi 10 años en la institución regia, tiempo en el que se consagró como su máximo goleador con 160 anotaciones en 328 partidos disputados en todas las competiciones. Uno de sus más grandes títulos fue el de la Liga BBVA MX, conseguido en 2019 tras vencer al América.