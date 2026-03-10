Cruz Azul lo compró por 182 millones y hoy demuestra por qué costó tanto dinero en el Clausura 2026

Mientras hay un futbolista que no tenía la confianza de nadie hoy brilla en Cruz Azul y lo piden para la Selección Mexicana, hay otro que no había tenido un gran nivel hasta ahora pero que mejoró notablemente en el Clausura 2026. De hecho, La Máquina había pagado 182 millones de pesos por él y recién hoy demuestra por qué costó tanto.

Así como se habla de que Cruz Azul fue perjudicado por la organización pero aún así pelea por el Clausura 2026, también está en boca de todos el gran nivel de Gabriel “Toro” Fernández, quien es el jugador con más asistencias en lo que va de este torneo, demostrando que recuperó el nivel por el que La Máquina decidió ficharlo.

Toro Fernández podría irse gratis de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul / X

Cruz Azul disfruta del “Toro” Fernández y sus asistencias

A diferencia de otros tiempos donde alternaba mucho, el Toro ha sido titular en 8 partidos que tuvo Cruz Azul en lo que va del 2026, la mayoría de los encuentros. Pues con 4 asistencias, Fernández es el líder en pases gol en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Tan bueno ha sido el nivel del delantero de 31 años uruguayo que superó en asistencias a Agustín Palavecino (3), Ángel Correa (3), Franco Rossano (3), Luca Orellano (3) y Mauro Zaleta (3). Todos ellos son grandes jugadores, pero el Toro los está superando en este torneo.

Gabriel “Toro” Fernández se convirtió en el héroe de Cruz Azul al anotar el gol de la victoria ante Santos Laguna|@toro_fernandez19

Los 182 millones de Gabriel Fernández tomaron valor

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en transferencias de futbolistas, Gabriel Fernández pasó de Pumas UNAM a Cruz Azul por una cifra cercana a los 8.9 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 182 millones de pesos mexicanos. Luego de 2 años, ahora parece que está dando sus frutos gracias a sus asistencias.

Los números del Toro Fernández en Cruz Azul

