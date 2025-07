¡ÚLTIMA HORA! Rogelio Funes Mori volverá a rugir en la Liga MX

El mercado de fichajes sigue dando sorpresas en la Liga MX , y esta vez es el León quien ha sacudido el panorama al anunciar la incorporación de Rogelio Funes Mori como su nuevo delantero para el torneo Apertura 2025. El atacante argentino naturalizado mexicano llega como agente libre, tras desvincularse de los Pumas de la UNAM.

¿Cuántos goles ha anota Rogelio Funes Mori en la Liga MX?

A sus 34 años, Funes Mori busca reencontrarse con su mejor versión en el Bajío, luego de una etapa discreta con los universitarios, donde apenas logró cuatro goles y tres asistencias en 53 partidos. Muy lejos de los números que lo convirtieron en máximo goleador histórico de Rayados de Monterrey, con 132 anotaciones en más de 260 encuentros.

El fichaje fue avalado por el técnico Eduardo “Toto” Berizzo, quien confía en que el “Mellizo” pueda aportar experiencia y liderazgo en el ataque esmeralda. El acuerdo inicial es por una temporada, con opción a extenderlo dependiendo del rendimiento del jugador.

Funes Mori ya se encuentra en León y se espera que se incorpore a los entrenamientos en los próximos días. Su llegada responde a la necesidad del club de reforzar su ofensiva, tras las salidas de Jhonder Cádiz y Stiven Mendoza. Además, al no ocupar plaza de extranjero, su incorporación no afecta el cupo de jugadores no formados en México.

El delantero expresó su entusiasmo por este nuevo reto: “Estoy agradecido por la confianza del Club León. Vengo con muchas ganas de demostrar que aún tengo mucho que aportar en la Liga MX ”.

¿Qué espera León de Rogelio Funes Mori?

La afición esmeralda recibe con expectativa a un jugador que, pese a sus altibajos recientes, ha demostrado ser letal en el área en el pasado. Su experiencia internacional, incluyendo participación en el Mundial de Qatar 2022, podría ser clave para un León que busca volver a los primeros planos del futbol mexicano.