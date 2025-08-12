Es leyenda de Cruz Azul y quiere retirarse en el equipo de sus amores, pero, ¿se le cumplirá?

Julio César Domínguez, mejor conocido como “Cata”, anhela tener un partido de despedida con Cruz Azul, club al que le tiene un gran cariño, pues desde niño fue aficionado y en este equipo cumplió el sueño de debutar como futbolista. Con los de la Noria jugó prácticamente toda su carrera, hasta que en 2023 no entró en planes y tuvo que marcharse. La Máquina mantiene el invicto del Apertura 2025 tras vencer a Atlético de San Luis .

“Cata” Domínguez expresó en una entrevista su deseo de volver a portar una vez más los colores de Cruz Azul, aunque dejó en claro que esa decisión depende de la actual directiva del club. Reveló que en caso de que se llegará a dar un partido de despedida ya tiene en mente a los jugadores que invitaría, entre ellos César “Chelito” Delgado y Pablo Aguilar. Este fue el mensaje de despedida del defensa tras su salida del conjunto celeste.

@catadominguez04 Julio César Domínguez quiere un partido de despedida con Cruz Azul antes de retirarse

A Julio César le quedan 6 meses de contrato con Atlético de San Luis, pese a ello aún no piensa en el retiro a sus 37 años. Es que todavía se siente bien físicamente y, al finalizar el torneo, se sentará con la directiva potosina para negociar una posible extensión y así continuar jugando en la Liga BBVA MX.

¿Por qué Julio César Domínguez es leyenda en Cruz Azul?

Julio César Domínguez estuvo en Cruz Azul durante 17 años, lo que lo convierte en el jugador con más partidos en la institución, pues desde su debut el 29 de abril de 2006 se ganó un puesto en la titularidad que no soltó hasta que se marchó en verano de 2023.

“Cata” es leyenda en Cruz Azul por conquistar varios títulos durante su estancia en el equipo, entre los que destaca la Liga BBVA MX que consiguió en el Torneo Guardianes 2021, trofeo que se les había negado durante más de 23 años. En su palmarés también resaltan los siguientes campeonatos: