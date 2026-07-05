“Es RIDÍCULO": Ingleses reaccionan a cambio de horario de México vs Inglaterra por clima

Hace unos momentos se anunció que el partido entre México e Inglateterra sería reprogramado por una tormenta eléctrica que se vive en los al rededores del estadio Ciudad de México, tras este anuncio rápidamente llegó la respuesta de la afición inglesa sobre esta reprogramación en la que lo catalogan como algo ridículo.

Te invitamos a leer: México vs Inglaterra GRATIS y EN VIVO: ver resultado TRANSMISIÓN por TV Azteca Deportes HOY domingo 5 de julio; partido de Harry Kane vs Julián Andrés Quiñones por Octavos de final del Mundial 2026 marcador en línea, por internet y en directo

En la publicación de la selecciónde Inglaterra donde anuncian el retraso del partido sobresalió el comentario :"should've just stuck with the earlier time. this is ridiculous". Esto en español se traduce a "Deberíamos habernos quedado con la hora anterior. Esto es ridículo.". Se sabía con anterioridad que había alta probabilidad de tormenta eléctrica y por esa razón la FIFA había planeado mover el partido a mediodía, sin embargo, al final decidieron mantener el horario de las 18:00 hrs y ahora se viven las concecuencias de ello.

FIFA have confirmed that our Round of 16 tie against Mexico has been delayed until 2am (UK) due to adverse weather conditions in Mexico City. pic.twitter.com/YzOLpJZvRG — England (@England) July 5, 2026

¿Contra quién jugará el ganador de este partido en los cuartos de final?

La selección que se lleve el partido de hoy se enfrentará en cuartos de final a la selección de Noruega, Noruega logró avanzar de fase tras vencer 2-1 a Brasil con un doblete de Haaland.

Lee también:

ÚLTIMA HORA: Seleccionador nacional renuncia en pleno Mundial 2026

¡El Androide destroza al Joga Bonito! Haaland tumba a Brasil y mete a Noruega a unos Cuartos históricos; resumen, goles y mejores momentos