ÚLTIMA HORA: Seleccionador nacional renuncia en pleno Mundial 2026

Se acabó el proyecto de Carlos Queiroz en la Selección de Ghana tras caer con Colombia por la mínima diferencia en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estratega portugués dirigió seis partidos al cuadro africano y solo consiguió un triunfo en su estadía (victoria por la mínima diferencia ante Panamá) y un empate contra Inglaterra que lo catapultó a la siguiente ronda en la presente Norteamérica 2026.

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A través de sus redes sociales personales, Queiroz se despidió de ''The Black Stars'' con un emotivo mensaje a pesar de dirigirlos menos de 10 compromisos: “El fútbol, ​​al igual que la vida, nos enseña una lección eterna: o ganas o aprendes. Concluyo esta etapa sintiéndome orgulloso de lo que logramos, pero también con la sana insatisfacción de quien siempre aspiró a más. Alcanzar un nivel superior nunca debe ser la meta final; debe ser el punto de partida para ambiciones aún mayores"., escribió el luso.

Cabe recordar que, la Confederación Africana metió a dos selecciones en los octavos de final del Mundial 2026; Egipto y Marruecos. La primera de ellas tendrá un durísimo enfrentamiento contra la Argentina de Lionel Messi para seguir soñando con la siguiente ronda, mientras que, los marroquíes ya están instalados en cuartos de final tras vencer a Canadá por 3-0.

Octavos de final del Mundial 2026 al momento

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México vs Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026