Es uno de los mejores laterales del mundo y estaría cerca del Liverpool

El Liverpool ha iniciado sus movimientos con un objetivo claro en el cierre de mercado. De acuerdo con varios reportes, el club inglés ha contactado al Inter de Milan para sondear una posible contratación del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries, de 29 años, tras la lesión muscular sufrida por Jeremie Frimpong.

El interés se reactivo tras el problema físico de Frimpong durante la victoria en la Champions League ante el Qarabag en la última jornada. Si el peor diagnóstico confirma una baja prolongada, el equipo de Arne Slot podría acelerar la operación por Dumfries, valorando su experiencia en la élite europea y su perfil físico para el exigente juego de la Premier League.

Te puede interesar: Álvaro Fidalgo recibe elogios por parte de Manuel Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Atlético de Madrid

Por su parte, el Inter ya evalúa opciones de reemplazo ante una posible oferta importante, con el joven Brooke Norton-Cuffy del Genoa, compañero de Johan Vásquez como uno de los candidatos para cubrir la baja. Dumfries, quien se recupera de una lesión en el tobillo que arrastra desde noviembre, ve así reabierta la puerta a una salida que ya sonó con fuerza en las últimas horas del mercado invernal, pero como no se pudo concretar, la directiva red buscaría volver a intentarlo en verano.

La negociación dependerá en gran medida de la gravedad de la dolencia de Frimpong. Mientras, el Liverpool descarta otras alternativas como el joven Givairo Read del Feyenoord, manteniendo a Dumfries como prioridad para reforzar su carril derecho en un movimiento que podría cerrarse a lo largo de esta campaña.

Te puede interesar:

