Álvaro Fidalgo recibe elogios por parte de Manuel Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Atlético de Madrid

Luego de la victoria del Real Betis en la fecha 23 de LaLiga Española frente al Atlético de Madrid como visitante, el técnico chileno, Manuel Pellegrini, llenó de elogias a Álvaro Fidalgo en su primera titularidad con el conjunto español.

"Se está integrando en el funcionamiento del equipo, nos da buena técnica y pierde muy pocos balones", señaló el entrenador del Betis tras la victoria frente al Atlético de Madrid.

Te podría interesar: Conoce a los futbolistas mexicanos que se fueron más jóvenes a Europa

Fidalgo registró su segundo partido con el Betis, después de la derrota en Copa del Rey ante el Atleti, el mexicano ha sorprendido por el gran estado físico con el que llegó de la Liga Mx con el América y podría volver a ser titular la próxima jornada contra el Mallorca.

Con el triunfo el Betis llegó al quinto lugar de la tabla con 38 unidades y busca volver a la Champions League la próxima temporada, Fidalgo ahora compite por un lugar en el cuadro titular contra un viejo conocido del futbol mexicano, el colombiano Nelson Deossa ex jugador de Rayados del Monterrey.

Te podría interesar: Real Madrid suma tres puntos de oro en su visita a Mestalla