¡ESCÁNDALO! Gigante africano no entrena de cara al repechaje mundialista

Escándalo total en el campamento de la Selección de Futbol de Nigeria, futbolistas y cuerpo técnico decidieron suspender su entrenamiento a horas de que se enfrenten a Gabón en un partido vital de cara a la Copa del Mundo del próximo año ¿La razón?, falta de pagos por parte de la Federación de futbol de aquel país africano.

Así lo dieron a conocer medios internacionales que siguen a las Súper Águilas en su aventura rumbo a la Copa del Mundo. De hecho, las mismas fuentes señalan que los adeudos se arrastran de hace más de un año y los futbolistas decidieron hacer un parón de su entrenamiento para protestar lo hecho por los directivos nigerianos.

Partido estelar con Gabón

Victor Oshimen, Moses Simon, Wilfred Nididi, Samu Chukwueze entre otras figuras que militan en el balompié de Europa tendrán que verse las caras contra Pierre Emerick Aubameyang y compañía en la semifinal del repechaje de la Confederación Africana de Futbol (CAF) en un compromiso en el que no hay mañana.

Cabe recordar que, Nigeria quedó en segundo puesto del Grupo C a un punto de Sudáfrica (clasificó directo al Mundial) y ahora, las Super Águilas se juegarán el todo contra Gabón. Por cierto, se espera que Oshimen y el resto de sus compañeros lleguen a un acuerdo con sus directivos y el partido que será mañana jueves 13 de noviembre a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México) se lleve con normalidad.

Del otro lado de la llave se encuentran Camerún y el Congo, dos representativos que también se disputarán la vida por un lugar en la final contra el ganador del otro cotejo.