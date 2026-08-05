Neymar se vuelve loco e insulta a aficionados y directivos rivales (VIDEO)

El astro brasileño Neymar Jr. vuelve a colocarse en el ojo del huracán mediático tras protagonizar un acalorado incidente al término de su último compromiso oficial donde el equipo de Santos eliminó al conjunto de Remo en los octavos de final de la Copa de Brasil.

Lo que debía ser un análisis estrictamente deportivo se transformó en un tenso episodio en los pasillos del estadio, donde la estrella brasileña perdió los estribos, lanzando insultos directos hacia la afición y los altos mandos del equipo contrario.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Las imágenes y testimonios recopilados en la zona mixta revelan que el detonante ocurrió justo al sonar el silbatazo final. Mientras los futbolistas se dirigían al vestuario, un grupo de aficionados locales comenzó a increpar al atacante con cánticos provocadores y abucheos. La respuesta de Neymar no se hizo esperar: lejos de ignorar las provocaciones, el jugador encaró a la tribuna con gestos desafiantes y palabras de alto calibre que encendieron los ánimos en el inmueble.

La situación escaló de forma drástica cuando miembros de la directiva del club rival intentaron intervenir para calmar los ánimos y acelerar el ingreso del brasileño al vestidor. Lejos de mitigar la tensión, Neymar se burló gritando: "Eliminado, eliminado", mostrando el escudo de Santos en el camino a los vestidores. A pesar de los esfuerzos de integrantes del equipo de alejarlo, el jugador comenzó a bailar para continuar con la burla, lo que provocó que un par de hinchas quisieran cruzar la valla de seguridad, pero el incidente no pasó a mayores.

TE PUEDE INTERESAR:



La presencia de los directivos provocó una reacción aún más virulenta por parte del atacante, quien se enfrascó en una discusión cara a cara cargada de insultos y reclamos, teniendo que ser sujetado por el cuerpo de seguridad y sus propios compañeros de equipo para evitar llegar a las agresiones físicas.

El presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, repudió con severidad la actitud adoptada por la estrella del Santos durante su estancia en la ciudad: “El Santos no necesitaba de eso. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un bando de niños, que hizo esas payasadas aquí, aún quiso provocarnos. Somos culpables por idolatrar a un bando de vagabundos como ese”

