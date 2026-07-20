La ESCANDALOSA cifra que desnuda a Argentina como una de las peores defensas del Mundial 2026

España superó a Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no hubo ni un rubro estadístico a favor de los sudamericanos. El único haz de luz en la derrota de la “Albiceleste” fue el Dibu Martínez con una cifra que desnuda a su defensa como una de las peores del torneo.

El guardameta argentino registró 11 atajadas en la final y eso es desastroso en contraste a Unai Simón, el ganador del Guante de Oro, porque el portero español solo necesitó de 10 atajadas en toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En total, “Dibu” Martínez permitió ocho goles en el torneo y el guardameta ibérico solo sufrió un tanto en contra.

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Emiliano Martínez made more saves in the final (11) than Unai Simon (10) made in the entire tournament. pic.twitter.com/wAhLtMridk — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Así fueron los goles que sufrió Emiliano “Dibu” Martínez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El guardameta del Aston Villa logró mantener la meta en cero en los primeros dos partidos de la fase de grupos ante Argelia y Austria. Sin embargo, Jordania melló su marca imbatida con un gol solitario en el último encuentro antes de las rondas de eliminación directa.

Posteriormente, el nacido en Mar de la Plata permitió dos goles en los duelos contra Cabo Verde y Egipto, dos rivales africanos que pusieron a temblar las aspiraciones argentinas. Martínez no pudo evitar encajar goles en cuartos de final y en la semifinal. En la final, Ferrán Torres fue el encargado de batir al portero que jugó con un dedo fracturado en la mano.

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Lo que queda claro después de la culminación del torneo es que Argentina no habría avanzado tanto de no ser por las actuaciones de Martínez ante una defensa que permitió que una debutante como Cabo Verde los tuviera ante las cuerdas.